PAWZONE (PAWZONE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PAWZONE (PAWZONE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
PAWZONE (PAWZONE) informācija

PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.pawzone.io/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136

PAWZONE (PAWZONE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PAWZONE (PAWZONE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 500.00B
$ 500.00B$ 500.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 179.05K
$ 179.05K$ 179.05K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000045
$ 0.000045$ 0.000045
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000010511378402
$ 0.000000010511378402$ 0.000000010511378402
Pašreizējā cena:
$ 0.0000003581
$ 0.0000003581$ 0.0000003581

PAWZONE (PAWZONE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PAWZONE (PAWZONE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PAWZONE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PAWZONE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PAWZONE tokenomiku, uzzini PAWZONE tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.