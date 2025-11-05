BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Pandu Pandas cena šodien ir 0.00005734 USD. Seko līdzi reāllaika PANDU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PANDU cenas tendenci MEXC.Reāllaika Pandu Pandas cena šodien ir 0.00005734 USD. Seko līdzi reāllaika PANDU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PANDU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PANDU

PANDU Cenas informācija

Kas ir PANDU

PANDU Oficiālā tīmekļa vietne

PANDU Tokenomika

PANDU Cenas prognoze

PANDU Vēsture

PANDU iegādes rokasgrāmata

PANDU uz bezseguma valūtu konvertētājs

PANDU Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Pandu Pandas logotips

Pandu Pandas kurss(PANDU)

1 PANDU uz USD reāllaika cena:

$0.0000566
$0.0000566$0.0000566
-5.14%1D
USD
Pandu Pandas (PANDU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:01:19 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00004606
$ 0.00004606$ 0.00004606
24h zemākā
$ 0.00006199
$ 0.00006199$ 0.00006199
24h augstākā

$ 0.00004606
$ 0.00004606$ 0.00004606

$ 0.00006199
$ 0.00006199$ 0.00006199

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605

+6.22%

-5.14%

-18.54%

-18.54%

Pandu Pandas (PANDU) reāllaika cena ir $ 0.00005734. Pēdējo 24 stundu laikā PANDU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00004606 līdz augstākajai $ 0.00006199, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PANDU visu laiku augstākā cena ir $ 0.0002790700975526, savukārt zemākā - $ 0.00000048806902605.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PANDU ir mainījies par +6.22% pēdējā stundā, par -5.14% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.54% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pandu Pandas (PANDU) tirgus informācija

No.1393

$ 5.53M
$ 5.53M$ 5.53M

$ 157.12K
$ 157.12K$ 157.12K

$ 5.73M
$ 5.73M$ 5.73M

96.37B
96.37B 96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

96.37%

SOL

Pašreizējais Pandu Pandas tirgus maksimums ir $ 5.53M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 157.12K. PANDU apjoms apgrozībā ir 96.37B ar kopējo apjomu 99999377352. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.73M.

Pandu Pandas (PANDU) cenas vēsture USD

Seko Pandu Pandas cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000030669-5.14%
30 dienas$ -0.00017063-74.85%
60 dienas$ +0.00003734+186.70%
90 dienas$ +0.00003734+186.70%
Pandu Pandas Cenas izmaiņas šodien

Šodien PANDU cena mainījās par $ -0.0000030669 (-5.14%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Pandu Pandas 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00017063 (-74.85%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Pandu Pandas 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PANDU piedzīvoja izmaiņas $ +0.00003734 (+186.70%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Pandu Pandas 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00003734 (+186.70%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Pandu Pandas (PANDU) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Pandu Pandas cenas vēstures lapu.

Kas ir Pandu Pandas (PANDU)?

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Pandu Pandas ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Pandu Pandas ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PANDU steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Pandu Pandas mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Pandu Pandas pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Pandu Pandas cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pandu Pandas (PANDU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pandu Pandas (PANDU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pandu Pandas prognozes.

Apskati Pandu Pandas cenas prognozi!

Pandu Pandas (PANDU) tokenomika

Pandu Pandas (PANDU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PANDU tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Pandu Pandas (PANDU)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Pandu Pandas? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Pandu Pandas MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PANDU uz vietējām valūtām

1 Pandu Pandas(PANDU) uz VND
1.5089021
1 Pandu Pandas(PANDU) uz AUD
A$0.0000883036
1 Pandu Pandas(PANDU) uz GBP
0.0000435784
1 Pandu Pandas(PANDU) uz EUR
0.0000498858
1 Pandu Pandas(PANDU) uz USD
$0.00005734
1 Pandu Pandas(PANDU) uz MYR
RM0.0002402546
1 Pandu Pandas(PANDU) uz TRY
0.0024134406
1 Pandu Pandas(PANDU) uz JPY
¥0.00877302
1 Pandu Pandas(PANDU) uz ARS
ARS$0.0835856648
1 Pandu Pandas(PANDU) uz RUB
0.00464454
1 Pandu Pandas(PANDU) uz INR
0.0050877782
1 Pandu Pandas(PANDU) uz IDR
Rp0.9556662844
1 Pandu Pandas(PANDU) uz PHP
0.003362991
1 Pandu Pandas(PANDU) uz EGP
￡E.0.002712182
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BRL
R$0.000309636
1 Pandu Pandas(PANDU) uz CAD
C$0.000080276
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BDT
0.006989746
1 Pandu Pandas(PANDU) uz NGN
0.08274162
1 Pandu Pandas(PANDU) uz COP
$0.22138974
1 Pandu Pandas(PANDU) uz ZAR
R.0.0010051702
1 Pandu Pandas(PANDU) uz UAH
0.0024128672
1 Pandu Pandas(PANDU) uz TZS
T.Sh.0.141231287
1 Pandu Pandas(PANDU) uz VES
Bs0.01278682
1 Pandu Pandas(PANDU) uz CLP
$0.05424364
1 Pandu Pandas(PANDU) uz PKR
Rs0.0162111648
1 Pandu Pandas(PANDU) uz KZT
0.030051894
1 Pandu Pandas(PANDU) uz THB
฿0.0018681372
1 Pandu Pandas(PANDU) uz TWD
NT$0.0017735262
1 Pandu Pandas(PANDU) uz AED
د.إ0.0002104378
1 Pandu Pandas(PANDU) uz CHF
Fr0.0000464454
1 Pandu Pandas(PANDU) uz HKD
HK$0.0004455318
1 Pandu Pandas(PANDU) uz AMD
֏0.021935417
1 Pandu Pandas(PANDU) uz MAD
.د.م0.0005338354
1 Pandu Pandas(PANDU) uz MXN
$0.0010711112
1 Pandu Pandas(PANDU) uz SAR
ريال0.000215025
1 Pandu Pandas(PANDU) uz ETB
Br0.0087512308
1 Pandu Pandas(PANDU) uz KES
KSh0.0074077546
1 Pandu Pandas(PANDU) uz JOD
د.أ0.00004065406
1 Pandu Pandas(PANDU) uz PLN
0.0002127314
1 Pandu Pandas(PANDU) uz RON
лв0.0002540162
1 Pandu Pandas(PANDU) uz SEK
kr0.0005493172
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BGN
лв0.000097478
1 Pandu Pandas(PANDU) uz HUF
Ft0.0193912412
1 Pandu Pandas(PANDU) uz CZK
0.001218475
1 Pandu Pandas(PANDU) uz KWD
د.ك0.00001760338
1 Pandu Pandas(PANDU) uz ILS
0.0001869284
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BOB
Bs0.0003962194
1 Pandu Pandas(PANDU) uz AZN
0.000097478
1 Pandu Pandas(PANDU) uz TJS
SM0.0005286748
1 Pandu Pandas(PANDU) uz GEL
0.0001559648
1 Pandu Pandas(PANDU) uz AOA
Kz0.0525572706
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BHD
.د.ب0.00002155984
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BMD
$0.00005734
1 Pandu Pandas(PANDU) uz DKK
kr0.00037271
1 Pandu Pandas(PANDU) uz HNL
L0.0015103356
1 Pandu Pandas(PANDU) uz MUR
0.002631906
1 Pandu Pandas(PANDU) uz NAD
$0.0009925554
1 Pandu Pandas(PANDU) uz NOK
kr0.0005860148
1 Pandu Pandas(PANDU) uz NZD
$0.0001014918
1 Pandu Pandas(PANDU) uz PAB
B/.0.00005734
1 Pandu Pandas(PANDU) uz PGK
K0.0002414014
1 Pandu Pandas(PANDU) uz QAR
ر.ق0.0002087176
1 Pandu Pandas(PANDU) uz RSD
дин.0.0058549874
1 Pandu Pandas(PANDU) uz UZS
soʻm0.6908432146
1 Pandu Pandas(PANDU) uz ALL
L0.0048228674
1 Pandu Pandas(PANDU) uz ANG
ƒ0.0001026386
1 Pandu Pandas(PANDU) uz AWG
ƒ0.0001026386
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BBD
$0.00011468
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BAM
KM0.000097478
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BIF
Fr0.16909566
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BND
$0.000074542
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BSD
$0.00005734
1 Pandu Pandas(PANDU) uz JMD
$0.0092047902
1 Pandu Pandas(PANDU) uz KHR
0.2302808804
1 Pandu Pandas(PANDU) uz KMF
Fr0.02442684
1 Pandu Pandas(PANDU) uz LAK
1.2465217142
1 Pandu Pandas(PANDU) uz LKR
රු0.0174760852
1 Pandu Pandas(PANDU) uz MDL
L0.0009713396
1 Pandu Pandas(PANDU) uz MGA
Ar0.257129762
1 Pandu Pandas(PANDU) uz MOP
P0.00045872
1 Pandu Pandas(PANDU) uz MVR
0.000883036
1 Pandu Pandas(PANDU) uz MWK
MK0.0995485474
1 Pandu Pandas(PANDU) uz MZN
MT0.003666893
1 Pandu Pandas(PANDU) uz NPR
रु0.0081342524
1 Pandu Pandas(PANDU) uz PYG
0.40665528
1 Pandu Pandas(PANDU) uz RWF
Fr0.08308566
1 Pandu Pandas(PANDU) uz SBD
$0.0004719082
1 Pandu Pandas(PANDU) uz SCR
0.0008125078
1 Pandu Pandas(PANDU) uz SRD
$0.00220759
1 Pandu Pandas(PANDU) uz SVC
$0.000501725
1 Pandu Pandas(PANDU) uz SZL
L0.0009925554
1 Pandu Pandas(PANDU) uz TMT
m0.0002012634
1 Pandu Pandas(PANDU) uz TND
د.ت0.00016817822
1 Pandu Pandas(PANDU) uz TTD
$0.0003887652
1 Pandu Pandas(PANDU) uz UGX
Sh0.19977256
1 Pandu Pandas(PANDU) uz XAF
Fr0.03274114
1 Pandu Pandas(PANDU) uz XCD
$0.000154818
1 Pandu Pandas(PANDU) uz XOF
Fr0.03274114
1 Pandu Pandas(PANDU) uz XPF
Fr0.00590602
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BWP
P0.00077409
1 Pandu Pandas(PANDU) uz BZD
$0.0001152534
1 Pandu Pandas(PANDU) uz CVE
$0.0055258558
1 Pandu Pandas(PANDU) uz DJF
Fr0.01014918
1 Pandu Pandas(PANDU) uz DOP
$0.003684095
1 Pandu Pandas(PANDU) uz DZD
د.ج0.0074891774
1 Pandu Pandas(PANDU) uz FJD
$0.0001307352
1 Pandu Pandas(PANDU) uz GNF
Fr0.4985713
1 Pandu Pandas(PANDU) uz GTQ
Q0.0004392244
1 Pandu Pandas(PANDU) uz GYD
$0.011995528
1 Pandu Pandas(PANDU) uz ISK
kr0.00728218

Pandu Pandas resurss

Dziļākai izpratnei par Pandu Pandas, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Pandu Pandas vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Pandu Pandas

Kāda ir Pandu Pandas (PANDU) vērtība šodien?
Reāllaika PANDU cena USD ir 0.00005734 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PANDU uz USD cena?
Pašreizējā PANDU uz USD cena ir $ 0.00005734. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pandu Pandas tirgus maksimums?
PANDU tirgus maksimums ir $ 5.53M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PANDU apjoms apgrozībā?
PANDU apjoms apgrozībā ir 96.37B USD.
Kāda bija PANDU vēsturiski augstākā cena?
PANDU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0002790700975526 USD apmērā.
Kāda bija PANDU vēsturiski zemākā cena?
PANDU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000048806902605 USD.
Kāds ir PANDU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PANDU tirdzniecības apjoms ir $ 157.12K USD.
Vai PANDU šogad kāps augstāk?
PANDU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PANDU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:01:19 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

PANDU uz USD kalkulators

Summa

PANDU
PANDU
USD
USD

1 PANDU = 0.00005734 USD

Tirgot PANDU

PANDU/USDT
$0.0000566
$0.0000566$0.0000566
-5.20%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,701.60
$100,701.60$100,701.60

-2.40%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,212.48
$3,212.48$3,212.48

-8.40%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.16
$153.16$153.16

-5.15%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1604
$2.1604$2.1604

-5.33%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,701.60
$100,701.60$100,701.60

-2.40%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,212.48
$3,212.48$3,212.48

-8.40%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.16
$153.16$153.16

-5.15%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1604
$2.1604$2.1604

-5.33%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15887
$0.15887$0.15887

-3.08%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.32564
$0.32564$0.32564

+2,022.81%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.7694
$2.7694$2.7694

+1,746.26%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000260
$0.0000000000000000000000000260$0.0000000000000000000000000260

+276.81%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000251
$0.000000000251$0.000000000251

+191.86%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000788
$0.0000788$0.0000788

+92.19%