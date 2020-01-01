ParallelAI (PAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ParallelAI (PAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ParallelAI (PAI) informācija

ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.parallelai.tech/
Tehniskais dokuments:
https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd

ParallelAI (PAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ParallelAI (PAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 14.82M
$ 14.82M$ 14.82M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.03555146048500496
$ 0.03555146048500496$ 0.03555146048500496
Pašreizējā cena:
$ 0.14821
$ 0.14821$ 0.14821

ParallelAI (PAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ParallelAI (PAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PAI tokenomiku, uzzini PAI tokena reāllaika cenu!

