Reāllaika PoP Planet cena šodien ir 0.02946 USD. Seko līdzi reāllaika P uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati P cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par P

P Cenas informācija

Kas ir P

P Tehniskais dokuments

P Oficiālā tīmekļa vietne

P Tokenomika

P Cenas prognoze

P Vēsture

P iegādes rokasgrāmata

P uz bezseguma valūtu konvertētājs

P Tūlītējie darījumi

P USDT-M Futures

PoP Planet logotips

PoP Planet kurss(P)

1 P uz USD reāllaika cena:

$0.0295
$0.0295$0.0295
-8.55%1D
USD
PoP Planet (P) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:01:11 (UTC+8)

PoP Planet (P) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02825
$ 0.02825$ 0.02825
24h zemākā
$ 0.03803
$ 0.03803$ 0.03803
24h augstākā

$ 0.02825
$ 0.02825$ 0.02825

$ 0.03803
$ 0.03803$ 0.03803

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908$ 0.15013296267605908

$ 0.03109652361609947
$ 0.03109652361609947$ 0.03109652361609947

-1.44%

-8.55%

-72.75%

-72.75%

PoP Planet (P) reāllaika cena ir $ 0.02946. Pēdējo 24 stundu laikā P tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02825 līdz augstākajai $ 0.03803, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. P visu laiku augstākā cena ir $ 0.15013296267605908, savukārt zemākā - $ 0.03109652361609947.

Īstermiņa veiktspējas ziņā P ir mainījies par -1.44% pēdējā stundā, par -8.55% pēdējo 24 stundu laikā un par -72.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PoP Planet (P) tirgus informācija

No.1425

$ 4.12M
$ 4.12M$ 4.12M

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 29.46M
$ 29.46M$ 29.46M

140.00M
140.00M 140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.00%

BSC

Pašreizējais PoP Planet tirgus maksimums ir $ 4.12M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 1.16M. P apjoms apgrozībā ir 140.00M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 29.46M.

PoP Planet (P) cenas vēsture USD

Seko PoP Planet cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0027581-8.55%
30 dienas$ -0.0472-61.58%
60 dienas$ +0.00946+47.30%
90 dienas$ +0.00946+47.30%
PoP Planet Cenas izmaiņas šodien

Šodien P cena mainījās par $ -0.0027581 (-8.55%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PoP Planet 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0472 (-61.58%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PoP Planet 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, P piedzīvoja izmaiņas $ +0.00946 (+47.30%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PoP Planet 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00946 (+47.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PoP Planet (P) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PoP Planet cenas vēstures lapu.

Kas ir PoP Planet (P)?

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PoP Planet ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt P steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PoP Planet mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PoP Planet pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PoP Planet cenas prognoze (USD)

Kāda būs PoP Planet (P) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PoP Planet (P) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PoP Planet prognozes.

Apskati PoP Planet cenas prognozi!

PoP Planet (P) tokenomika

PoP Planet (P) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par P tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PoP Planet (P)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PoP Planet? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PoP Planet MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PoP Planet resurss

Dziļākai izpratnei par PoP Planet, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā PoP Planet vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PoP Planet

Kāda ir PoP Planet (P) vērtība šodien?
Reāllaika P cena USD ir 0.02946 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā P uz USD cena?
Pašreizējā P uz USD cena ir $ 0.02946. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PoP Planet tirgus maksimums?
P tirgus maksimums ir $ 4.12M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir P apjoms apgrozībā?
P apjoms apgrozībā ir 140.00M USD.
Kāda bija P vēsturiski augstākā cena?
P sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.15013296267605908 USD apmērā.
Kāda bija P vēsturiski zemākā cena?
P sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03109652361609947 USD.
Kāds ir P tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu P tirdzniecības apjoms ir $ 1.16M USD.
Vai P šogad kāps augstāk?
P cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati P cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:01:11 (UTC+8)

PoP Planet (P) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

