Reāllaika Ozone metaverse cena šodien ir 0.00008391 USD. Seko līdzi reāllaika OZONAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OZONAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OZONAI

OZONAI Cenas informācija

Kas ir OZONAI

OZONAI Tehniskais dokuments

OZONAI Oficiālā tīmekļa vietne

OZONAI Tokenomika

OZONAI Cenas prognoze

OZONAI Vēsture

OZONAI iegādes rokasgrāmata

OZONAI uz bezseguma valūtu konvertētājs

OZONAI Tūlītējie darījumi

Ozone metaverse logotips

Ozone metaverse kurss(OZONAI)

1 OZONAI uz USD reāllaika cena:

$0.00008391
-0.08%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:00:43 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00008339
24h zemākā
$ 0.00008945
24h augstākā

$ 0.00008339
$ 0.00008945
$ 0.03447626727041513
$ 0.000030714406696367
-0.28%

-0.08%

-35.22%

-35.22%

Ozone metaverse (OZONAI) reāllaika cena ir $ 0.00008391. Pēdējo 24 stundu laikā OZONAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00008339 līdz augstākajai $ 0.00008945, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OZONAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.03447626727041513, savukārt zemākā - $ 0.000030714406696367.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OZONAI ir mainījies par -0.28% pēdējā stundā, par -0.08% pēdējo 24 stundu laikā un par -35.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ozone metaverse (OZONAI) tirgus informācija

No.7013

$ 0.00
$ 53.17K
$ 167.82K
0.00
2,000,000,000
801,810,225.66
0.00%

BSC

Pašreizējais Ozone metaverse tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 53.17K. OZONAI apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 801810225.66. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 167.82K.

Ozone metaverse (OZONAI) cenas vēsture USD

Seko Ozone metaverse cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000000672-0.08%
30 dienas$ -0.00000517-5.81%
60 dienas$ +0.0000299+55.36%
90 dienas$ -0.0001242-59.68%
Ozone metaverse Cenas izmaiņas šodien

Šodien OZONAI cena mainījās par $ -0.0000000672 (-0.08%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Ozone metaverse 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00000517 (-5.81%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Ozone metaverse 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, OZONAI piedzīvoja izmaiņas $ +0.0000299 (+55.36%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Ozone metaverse 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0001242 (-59.68%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Ozone metaverse (OZONAI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Ozone metaverse cenas vēstures lapu.

Kas ir Ozone metaverse (OZONAI)?

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Ozone metaverse ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt OZONAI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Ozone metaverse mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Ozone metaverse pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Ozone metaverse cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ozone metaverse (OZONAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ozone metaverse (OZONAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ozone metaverse prognozes.

Apskati Ozone metaverse cenas prognozi!

Ozone metaverse (OZONAI) tokenomika

Ozone metaverse (OZONAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OZONAI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Ozone metaverse (OZONAI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Ozone metaverse? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Ozone metaverse MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

OZONAI uz vietējām valūtām

Ozone metaverse resurss

Dziļākai izpratnei par Ozone metaverse, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Ozone metaverse vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Ozone metaverse

Kāda ir Ozone metaverse (OZONAI) vērtība šodien?
Reāllaika OZONAI cena USD ir 0.00008391 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OZONAI uz USD cena?
Pašreizējā OZONAI uz USD cena ir $ 0.00008391. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ozone metaverse tirgus maksimums?
OZONAI tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OZONAI apjoms apgrozībā?
OZONAI apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija OZONAI vēsturiski augstākā cena?
OZONAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03447626727041513 USD apmērā.
Kāda bija OZONAI vēsturiski zemākā cena?
OZONAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000030714406696367 USD.
Kāds ir OZONAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OZONAI tirdzniecības apjoms ir $ 53.17K USD.
Vai OZONAI šogad kāps augstāk?
OZONAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OZONAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:00:43 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

