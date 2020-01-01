Ozone Chain (OZO) tokenomika

Ozone Chain (OZO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ozone Chain (OZO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Ozone Chain (OZO) informācija

Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ozonechain.io/
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.ozonechain.io/
Bloku pārlūks:
https://ozonescan.io/

Ozone Chain (OZO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ozone Chain (OZO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 129.30M
$ 129.30M$ 129.30M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.6
$ 0.6$ 0.6
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.014414112181924503
$ 0.014414112181924503$ 0.014414112181924503
Pašreizējā cena:
$ 0.1293
$ 0.1293$ 0.1293

Ozone Chain (OZO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ozone Chain (OZO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OZO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OZO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OZO tokenomiku, uzzini OZO tokena reāllaika cenu!

Ozone Chain (OZO) cenas vēsture

OZO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

OZO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas OZO? Mūsu OZO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

