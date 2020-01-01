OpenZK Network (OZK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par OpenZK Network (OZK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
OpenZK Network (OZK) informācija

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.openzk.net
Tehniskais dokuments:
https://docs.openzk.net/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF

OpenZK Network (OZK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos OpenZK Network (OZK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 14.25B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.74M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0059
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000233196505601701
Pašreizējā cena:
$ 0.000316
OpenZK Network (OZK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

OpenZK Network (OZK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OZK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OZK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OZK tokenomiku, uzzini OZK tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.