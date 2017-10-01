Orchid (OXT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Orchid (OXT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Orchid (OXT) informācija

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.orchid.com/
Tehniskais dokuments:
https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb

Orchid (OXT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Orchid (OXT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 51.95M
$ 51.95M$ 51.95M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 997.21M
$ 997.21M$ 997.21M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 52.10M
$ 52.10M$ 52.10M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.0366
$ 1.0366$ 1.0366
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.04663823669209175
$ 0.04663823669209175$ 0.04663823669209175
Pašreizējā cena:
$ 0.0521
$ 0.0521$ 0.0521

Orchid (OXT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Orchid (OXT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OXT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OXT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OXT tokenomiku, uzzini OXT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties OXT

Vēlies iekļaut Orchid (OXT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas OXT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Orchid (OXT) cenas vēsture

OXT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

OXT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas OXT? Mūsu OXT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.