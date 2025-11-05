BiržaDEX+
Reāllaika OpenVPP cena šodien ir 0.01382 USD. Seko līdzi reāllaika OVPP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OVPP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OVPP

OVPP Cenas informācija

Kas ir OVPP

OVPP Oficiālā tīmekļa vietne

OVPP Tokenomika

OVPP Cenas prognoze

OVPP Vēsture

OVPP iegādes rokasgrāmata

OVPP uz bezseguma valūtu konvertētājs

OVPP Tūlītējie darījumi

OpenVPP logotips

OpenVPP kurss(OVPP)

1 OVPP uz USD reāllaika cena:

$0.01382
-11.97%1D
USD
OpenVPP (OVPP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:00:32 (UTC+8)

OpenVPP (OVPP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01353
24h zemākā
$ 0.01914
24h augstākā

$ 0.01353
$ 0.01914
$ 0.28680257838566486
$ 0.000026830293467548
-8.66%

-11.97%

-43.04%

-43.04%

OpenVPP (OVPP) reāllaika cena ir $ 0.01382. Pēdējo 24 stundu laikā OVPP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01353 līdz augstākajai $ 0.01914, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OVPP visu laiku augstākā cena ir $ 0.28680257838566486, savukārt zemākā - $ 0.000026830293467548.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OVPP ir mainījies par -8.66% pēdējā stundā, par -11.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -43.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OpenVPP (OVPP) tirgus informācija

No.936

$ 11.06M
$ 525.35K
$ 13.82M
800.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
80.00%

ETH

Pašreizējais OpenVPP tirgus maksimums ir $ 11.06M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 525.35K. OVPP apjoms apgrozībā ir 800.00M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.82M.

OpenVPP (OVPP) cenas vēsture USD

Seko OpenVPP cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0018792-11.97%
30 dienas$ -0.06192-81.76%
60 dienas$ -0.05979-81.23%
90 dienas$ -0.01618-53.94%
OpenVPP Cenas izmaiņas šodien

Šodien OVPP cena mainījās par $ -0.0018792 (-11.97%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

OpenVPP 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.06192 (-81.76%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

OpenVPP 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, OVPP piedzīvoja izmaiņas $ -0.05979 (-81.23%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

OpenVPP 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01618 (-53.94%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu OpenVPP (OVPP) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati OpenVPP cenas vēstures lapu.

Kas ir OpenVPP (OVPP)?

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu OpenVPP ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt OVPP steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par OpenVPP mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu OpenVPP pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

OpenVPP cenas prognoze (USD)

Kāda būs OpenVPP (OVPP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OpenVPP (OVPP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OpenVPP prognozes.

Apskati OpenVPP cenas prognozi!

OpenVPP (OVPP) tokenomika

OpenVPP (OVPP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OVPP tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties OpenVPP (OVPP)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties OpenVPP? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties OpenVPP MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

OVPP uz vietējām valūtām

1 OpenVPP(OVPP) uz VND
363.6733
1 OpenVPP(OVPP) uz AUD
A$0.0212828
1 OpenVPP(OVPP) uz GBP
0.0105032
1 OpenVPP(OVPP) uz EUR
0.0120234
1 OpenVPP(OVPP) uz USD
$0.01382
1 OpenVPP(OVPP) uz MYR
RM0.0579058
1 OpenVPP(OVPP) uz TRY
0.5816838
1 OpenVPP(OVPP) uz JPY
¥2.11446
1 OpenVPP(OVPP) uz ARS
ARS$20.1456904
1 OpenVPP(OVPP) uz RUB
1.11942
1 OpenVPP(OVPP) uz INR
1.2262486
1 OpenVPP(OVPP) uz IDR
Rp230.3332412
1 OpenVPP(OVPP) uz PHP
0.810543
1 OpenVPP(OVPP) uz EGP
￡E.0.653686
1 OpenVPP(OVPP) uz BRL
R$0.074628
1 OpenVPP(OVPP) uz CAD
C$0.019348
1 OpenVPP(OVPP) uz BDT
1.684658
1 OpenVPP(OVPP) uz NGN
19.94226
1 OpenVPP(OVPP) uz COP
$53.35902
1 OpenVPP(OVPP) uz ZAR
R.0.2422646
1 OpenVPP(OVPP) uz UAH
0.5815456
1 OpenVPP(OVPP) uz TZS
T.Sh.34.039351
1 OpenVPP(OVPP) uz VES
Bs3.08186
1 OpenVPP(OVPP) uz CLP
$13.07372
1 OpenVPP(OVPP) uz PKR
Rs3.9071904
1 OpenVPP(OVPP) uz KZT
7.243062
1 OpenVPP(OVPP) uz THB
฿0.4502556
1 OpenVPP(OVPP) uz TWD
NT$0.4274526
1 OpenVPP(OVPP) uz AED
د.إ0.0507194
1 OpenVPP(OVPP) uz CHF
Fr0.0111942
1 OpenVPP(OVPP) uz HKD
HK$0.1073814
1 OpenVPP(OVPP) uz AMD
֏5.286841
1 OpenVPP(OVPP) uz MAD
.د.م0.1286642
1 OpenVPP(OVPP) uz MXN
$0.2581576
1 OpenVPP(OVPP) uz SAR
ريال0.051825
1 OpenVPP(OVPP) uz ETB
Br2.1092084
1 OpenVPP(OVPP) uz KES
KSh1.7854058
1 OpenVPP(OVPP) uz JOD
د.أ0.00979838
1 OpenVPP(OVPP) uz PLN
0.0512722
1 OpenVPP(OVPP) uz RON
лв0.0612226
1 OpenVPP(OVPP) uz SEK
kr0.1323956
1 OpenVPP(OVPP) uz BGN
лв0.023494
1 OpenVPP(OVPP) uz HUF
Ft4.6736476
1 OpenVPP(OVPP) uz CZK
0.293675
1 OpenVPP(OVPP) uz KWD
د.ك0.00424274
1 OpenVPP(OVPP) uz ILS
0.0450532
1 OpenVPP(OVPP) uz BOB
Bs0.0954962
1 OpenVPP(OVPP) uz AZN
0.023494
1 OpenVPP(OVPP) uz TJS
SM0.1274204
1 OpenVPP(OVPP) uz GEL
0.0375904
1 OpenVPP(OVPP) uz AOA
Kz12.6672738
1 OpenVPP(OVPP) uz BHD
.د.ب0.00519632
1 OpenVPP(OVPP) uz BMD
$0.01382
1 OpenVPP(OVPP) uz DKK
kr0.08983
1 OpenVPP(OVPP) uz HNL
L0.3640188
1 OpenVPP(OVPP) uz MUR
0.634338
1 OpenVPP(OVPP) uz NAD
$0.2392242
1 OpenVPP(OVPP) uz NOK
kr0.1412404
1 OpenVPP(OVPP) uz NZD
$0.0244614
1 OpenVPP(OVPP) uz PAB
B/.0.01382
1 OpenVPP(OVPP) uz PGK
K0.0581822
1 OpenVPP(OVPP) uz QAR
ر.ق0.0503048
1 OpenVPP(OVPP) uz RSD
дин.1.4111602
1 OpenVPP(OVPP) uz UZS
soʻm166.5059858
1 OpenVPP(OVPP) uz ALL
L1.1624002
1 OpenVPP(OVPP) uz ANG
ƒ0.0247378
1 OpenVPP(OVPP) uz AWG
ƒ0.0247378
1 OpenVPP(OVPP) uz BBD
$0.02764
1 OpenVPP(OVPP) uz BAM
KM0.023494
1 OpenVPP(OVPP) uz BIF
Fr40.75518
1 OpenVPP(OVPP) uz BND
$0.017966
1 OpenVPP(OVPP) uz BSD
$0.01382
1 OpenVPP(OVPP) uz JMD
$2.2185246
1 OpenVPP(OVPP) uz KHR
55.5019492
1 OpenVPP(OVPP) uz KMF
Fr5.88732
1 OpenVPP(OVPP) uz LAK
300.4347766
1 OpenVPP(OVPP) uz LKR
රු4.2120596
1 OpenVPP(OVPP) uz MDL
L0.2341108
1 OpenVPP(OVPP) uz MGA
Ar61.973026
1 OpenVPP(OVPP) uz MOP
P0.11056
1 OpenVPP(OVPP) uz MVR
0.212828
1 OpenVPP(OVPP) uz MWK
MK23.9930402
1 OpenVPP(OVPP) uz MZN
MT0.883789
1 OpenVPP(OVPP) uz NPR
रु1.9605052
1 OpenVPP(OVPP) uz PYG
98.01144
1 OpenVPP(OVPP) uz RWF
Fr20.02518
1 OpenVPP(OVPP) uz SBD
$0.1137386
1 OpenVPP(OVPP) uz SCR
0.1958294
1 OpenVPP(OVPP) uz SRD
$0.53207
1 OpenVPP(OVPP) uz SVC
$0.120925
1 OpenVPP(OVPP) uz SZL
L0.2392242
1 OpenVPP(OVPP) uz TMT
m0.0485082
1 OpenVPP(OVPP) uz TND
د.ت0.04053406
1 OpenVPP(OVPP) uz TTD
$0.0936996
1 OpenVPP(OVPP) uz UGX
Sh48.14888
1 OpenVPP(OVPP) uz XAF
Fr7.89122
1 OpenVPP(OVPP) uz XCD
$0.037314
1 OpenVPP(OVPP) uz XOF
Fr7.89122
1 OpenVPP(OVPP) uz XPF
Fr1.42346
1 OpenVPP(OVPP) uz BWP
P0.18657
1 OpenVPP(OVPP) uz BZD
$0.0277782
1 OpenVPP(OVPP) uz CVE
$1.3318334
1 OpenVPP(OVPP) uz DJF
Fr2.44614
1 OpenVPP(OVPP) uz DOP
$0.887935
1 OpenVPP(OVPP) uz DZD
د.ج1.8050302
1 OpenVPP(OVPP) uz FJD
$0.0315096
1 OpenVPP(OVPP) uz GNF
Fr120.1649
1 OpenVPP(OVPP) uz GTQ
Q0.1058612
1 OpenVPP(OVPP) uz GYD
$2.891144
1 OpenVPP(OVPP) uz ISK
kr1.75514

OpenVPP resurss

Dziļākai izpratnei par OpenVPP, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā OpenVPP vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par OpenVPP

Kāda ir OpenVPP (OVPP) vērtība šodien?
Reāllaika OVPP cena USD ir 0.01382 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OVPP uz USD cena?
Pašreizējā OVPP uz USD cena ir $ 0.01382. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OpenVPP tirgus maksimums?
OVPP tirgus maksimums ir $ 11.06M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OVPP apjoms apgrozībā?
OVPP apjoms apgrozībā ir 800.00M USD.
Kāda bija OVPP vēsturiski augstākā cena?
OVPP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.28680257838566486 USD apmērā.
Kāda bija OVPP vēsturiski zemākā cena?
OVPP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000026830293467548 USD.
Kāds ir OVPP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OVPP tirdzniecības apjoms ir $ 525.35K USD.
Vai OVPP šogad kāps augstāk?
OVPP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OVPP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:00:32 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

OVPP uz USD kalkulators

Summa

OVPP
OVPP
USD
USD

1 OVPP = 0.01382 USD

Tirgot OVPP

OVPP/USDT
$0.01382
$0.01382$0.01382
-11.91%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,700.25
$3,209.48
$153.12
$1.0004
$2.1604
$100,700.25
$3,209.48
$153.12
$2.1604
$0.15864
