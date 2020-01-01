Orange (ORNJ) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Orange (ORNJ), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Orange (ORNJ) informācija

Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.orangecrypto.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.orangecrypto.com
Bloku pārlūks:
https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0

Orange (ORNJ) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Orange (ORNJ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 428.90K
$ 428.90K$ 428.90K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 95.95M
$ 95.95M$ 95.95M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 447.00K
$ 447.00K$ 447.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.81
$ 0.81$ 0.81
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.004379443127279653
$ 0.004379443127279653$ 0.004379443127279653
Pašreizējā cena:
$ 0.00447
$ 0.00447$ 0.00447

Orange (ORNJ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Orange (ORNJ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ORNJ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ORNJ tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ORNJ tokenomiku, uzzini ORNJ tokena reāllaika cenu!

