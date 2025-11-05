BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika OpenxAI Network cena šodien ir 0.2977 USD. Seko līdzi reāllaika OPENX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OPENX cenas tendenci MEXC.Reāllaika OpenxAI Network cena šodien ir 0.2977 USD. Seko līdzi reāllaika OPENX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OPENX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OPENX

OPENX Cenas informācija

Kas ir OPENX

OPENX Tehniskais dokuments

OPENX Oficiālā tīmekļa vietne

OPENX Tokenomika

OPENX Cenas prognoze

OPENX Vēsture

OPENX iegādes rokasgrāmata

OPENX uz bezseguma valūtu konvertētājs

OPENX Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

OpenxAI Network logotips

OpenxAI Network kurss(OPENX)

1 OPENX uz USD reāllaika cena:

$0.2977
$0.2977$0.2977
-13.43%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:59:56 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.2899
$ 0.2899$ 0.2899
24h zemākā
$ 0.4162
$ 0.4162$ 0.4162
24h augstākā

$ 0.2899
$ 0.2899$ 0.2899

$ 0.4162
$ 0.4162$ 0.4162

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

-4.31%

-13.43%

-22.96%

-22.96%

OpenxAI Network (OPENX) reāllaika cena ir $ 0.2977. Pēdējo 24 stundu laikā OPENX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.2899 līdz augstākajai $ 0.4162, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OPENX visu laiku augstākā cena ir $ 2.0299262343053925, savukārt zemākā - $ 0.0939673303769838.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OPENX ir mainījies par -4.31% pēdējā stundā, par -13.43% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.96% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OpenxAI Network (OPENX) tirgus informācija

No.1517

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

$ 81.68K
$ 81.68K$ 81.68K

$ 29.77M
$ 29.77M$ 29.77M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

Pašreizējais OpenxAI Network tirgus maksimums ir $ 2.98M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 81.68K. OPENX apjoms apgrozībā ir 10.00M ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 29.77M.

OpenxAI Network (OPENX) cenas vēsture USD

Seko OpenxAI Network cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.046184-13.43%
30 dienas$ -0.2173-42.20%
60 dienas$ -0.2023-40.46%
90 dienas$ -0.2023-40.46%
OpenxAI Network Cenas izmaiņas šodien

Šodien OPENX cena mainījās par $ -0.046184 (-13.43%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

OpenxAI Network 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.2173 (-42.20%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

OpenxAI Network 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, OPENX piedzīvoja izmaiņas $ -0.2023 (-40.46%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

OpenxAI Network 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.2023 (-40.46%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu OpenxAI Network (OPENX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati OpenxAI Network cenas vēstures lapu.

Kas ir OpenxAI Network (OPENX)?

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu OpenxAI Network ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt OPENX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par OpenxAI Network mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu OpenxAI Network pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

OpenxAI Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs OpenxAI Network (OPENX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OpenxAI Network (OPENX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OpenxAI Network prognozes.

Apskati OpenxAI Network cenas prognozi!

OpenxAI Network (OPENX) tokenomika

OpenxAI Network (OPENX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OPENX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties OpenxAI Network (OPENX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties OpenxAI Network? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties OpenxAI Network MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

OPENX uz vietējām valūtām

1 OpenxAI Network(OPENX) uz VND
7,833.9755
1 OpenxAI Network(OPENX) uz AUD
A$0.458458
1 OpenxAI Network(OPENX) uz GBP
0.226252
1 OpenxAI Network(OPENX) uz EUR
0.258999
1 OpenxAI Network(OPENX) uz USD
$0.2977
1 OpenxAI Network(OPENX) uz MYR
RM1.247363
1 OpenxAI Network(OPENX) uz TRY
12.530193
1 OpenxAI Network(OPENX) uz JPY
¥45.5481
1 OpenxAI Network(OPENX) uz ARS
ARS$433.963244
1 OpenxAI Network(OPENX) uz RUB
24.1137
1 OpenxAI Network(OPENX) uz INR
26.414921
1 OpenxAI Network(OPENX) uz IDR
Rp4,961.664682
1 OpenxAI Network(OPENX) uz PHP
17.460105
1 OpenxAI Network(OPENX) uz EGP
￡E.14.08121
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BRL
R$1.60758
1 OpenxAI Network(OPENX) uz CAD
C$0.41678
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BDT
36.28963
1 OpenxAI Network(OPENX) uz NGN
429.5811
1 OpenxAI Network(OPENX) uz COP
$1,149.4197
1 OpenxAI Network(OPENX) uz ZAR
R.5.218681
1 OpenxAI Network(OPENX) uz UAH
12.527216
1 OpenxAI Network(OPENX) uz TZS
T.Sh.733.249985
1 OpenxAI Network(OPENX) uz VES
Bs66.3871
1 OpenxAI Network(OPENX) uz CLP
$281.6242
1 OpenxAI Network(OPENX) uz PKR
Rs84.165744
1 OpenxAI Network(OPENX) uz KZT
156.02457
1 OpenxAI Network(OPENX) uz THB
฿9.699066
1 OpenxAI Network(OPENX) uz TWD
NT$9.207861
1 OpenxAI Network(OPENX) uz AED
د.إ1.092559
1 OpenxAI Network(OPENX) uz CHF
Fr0.241137
1 OpenxAI Network(OPENX) uz HKD
HK$2.313129
1 OpenxAI Network(OPENX) uz AMD
֏113.885135
1 OpenxAI Network(OPENX) uz MAD
.د.م2.771587
1 OpenxAI Network(OPENX) uz MXN
$5.561036
1 OpenxAI Network(OPENX) uz SAR
ريال1.116375
1 OpenxAI Network(OPENX) uz ETB
Br45.434974
1 OpenxAI Network(OPENX) uz KES
KSh38.459863
1 OpenxAI Network(OPENX) uz JOD
د.أ0.2110693
1 OpenxAI Network(OPENX) uz PLN
1.104467
1 OpenxAI Network(OPENX) uz RON
лв1.318811
1 OpenxAI Network(OPENX) uz SEK
kr2.851966
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BGN
лв0.50609
1 OpenxAI Network(OPENX) uz HUF
Ft100.676186
1 OpenxAI Network(OPENX) uz CZK
6.326125
1 OpenxAI Network(OPENX) uz KWD
د.ك0.0913939
1 OpenxAI Network(OPENX) uz ILS
0.970502
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BOB
Bs2.057107
1 OpenxAI Network(OPENX) uz AZN
0.50609
1 OpenxAI Network(OPENX) uz TJS
SM2.744794
1 OpenxAI Network(OPENX) uz GEL
0.809744
1 OpenxAI Network(OPENX) uz AOA
Kz272.868843
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BHD
.د.ب0.1119352
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BMD
$0.2977
1 OpenxAI Network(OPENX) uz DKK
kr1.93505
1 OpenxAI Network(OPENX) uz HNL
L7.841418
1 OpenxAI Network(OPENX) uz MUR
13.66443
1 OpenxAI Network(OPENX) uz NAD
$5.153187
1 OpenxAI Network(OPENX) uz NOK
kr3.042494
1 OpenxAI Network(OPENX) uz NZD
$0.526929
1 OpenxAI Network(OPENX) uz PAB
B/.0.2977
1 OpenxAI Network(OPENX) uz PGK
K1.253317
1 OpenxAI Network(OPENX) uz QAR
ر.ق1.083628
1 OpenxAI Network(OPENX) uz RSD
дин.30.398147
1 OpenxAI Network(OPENX) uz UZS
soʻm3,586.746163
1 OpenxAI Network(OPENX) uz ALL
L25.039547
1 OpenxAI Network(OPENX) uz ANG
ƒ0.532883
1 OpenxAI Network(OPENX) uz AWG
ƒ0.532883
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BBD
$0.5954
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BAM
KM0.50609
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BIF
Fr877.9173
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BND
$0.38701
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BSD
$0.2977
1 OpenxAI Network(OPENX) uz JMD
$47.789781
1 OpenxAI Network(OPENX) uz KHR
1,195.581062
1 OpenxAI Network(OPENX) uz KMF
Fr126.8202
1 OpenxAI Network(OPENX) uz LAK
6,471.739001
1 OpenxAI Network(OPENX) uz LKR
රු90.733006
1 OpenxAI Network(OPENX) uz MDL
L5.043038
1 OpenxAI Network(OPENX) uz MGA
Ar1,334.97611
1 OpenxAI Network(OPENX) uz MOP
P2.3816
1 OpenxAI Network(OPENX) uz MVR
4.58458
1 OpenxAI Network(OPENX) uz MWK
MK516.839947
1 OpenxAI Network(OPENX) uz MZN
MT19.037915
1 OpenxAI Network(OPENX) uz NPR
रु42.231722
1 OpenxAI Network(OPENX) uz PYG
2,111.2884
1 OpenxAI Network(OPENX) uz RWF
Fr431.3673
1 OpenxAI Network(OPENX) uz SBD
$2.450071
1 OpenxAI Network(OPENX) uz SCR
4.218409
1 OpenxAI Network(OPENX) uz SRD
$11.46145
1 OpenxAI Network(OPENX) uz SVC
$2.604875
1 OpenxAI Network(OPENX) uz SZL
L5.153187
1 OpenxAI Network(OPENX) uz TMT
m1.044927
1 OpenxAI Network(OPENX) uz TND
د.ت0.8731541
1 OpenxAI Network(OPENX) uz TTD
$2.018406
1 OpenxAI Network(OPENX) uz UGX
Sh1,037.1868
1 OpenxAI Network(OPENX) uz XAF
Fr169.9867
1 OpenxAI Network(OPENX) uz XCD
$0.80379
1 OpenxAI Network(OPENX) uz XOF
Fr169.9867
1 OpenxAI Network(OPENX) uz XPF
Fr30.6631
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BWP
P4.01895
1 OpenxAI Network(OPENX) uz BZD
$0.598377
1 OpenxAI Network(OPENX) uz CVE
$28.689349
1 OpenxAI Network(OPENX) uz DJF
Fr52.6929
1 OpenxAI Network(OPENX) uz DOP
$19.127225
1 OpenxAI Network(OPENX) uz DZD
د.ج38.882597
1 OpenxAI Network(OPENX) uz FJD
$0.678756
1 OpenxAI Network(OPENX) uz GNF
Fr2,588.5015
1 OpenxAI Network(OPENX) uz GTQ
Q2.280382
1 OpenxAI Network(OPENX) uz GYD
$62.27884
1 OpenxAI Network(OPENX) uz ISK
kr37.8079

OpenxAI Network resurss

Dziļākai izpratnei par OpenxAI Network, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā OpenxAI Network vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par OpenxAI Network

Kāda ir OpenxAI Network (OPENX) vērtība šodien?
Reāllaika OPENX cena USD ir 0.2977 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OPENX uz USD cena?
Pašreizējā OPENX uz USD cena ir $ 0.2977. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OpenxAI Network tirgus maksimums?
OPENX tirgus maksimums ir $ 2.98M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OPENX apjoms apgrozībā?
OPENX apjoms apgrozībā ir 10.00M USD.
Kāda bija OPENX vēsturiski augstākā cena?
OPENX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.0299262343053925 USD apmērā.
Kāda bija OPENX vēsturiski zemākā cena?
OPENX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0939673303769838 USD.
Kāds ir OPENX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OPENX tirdzniecības apjoms ir $ 81.68K USD.
Vai OPENX šogad kāps augstāk?
OPENX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OPENX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:59:56 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

OPENX uz USD kalkulators

Summa

OPENX
OPENX
USD
USD

1 OPENX = 0.2977 USD

Tirgot OPENX

OPENX/USDT
$0.2977
$0.2977$0.2977
-13.43%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,713.18
$100,713.18$100,713.18

-2.39%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,218.03
$3,218.03$3,218.03

-8.24%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.15
$153.15$153.15

-5.15%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1590
$2.1590$2.1590

-5.39%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,713.18
$100,713.18$100,713.18

-2.39%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,218.03
$3,218.03$3,218.03

-8.24%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.15
$153.15$153.15

-5.15%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1590
$2.1590$2.1590

-5.39%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15882
$0.15882$0.15882

-3.11%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.29800
$0.29800$0.29800

+1,842.63%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.4297
$2.4297$2.4297

+1,519.80%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000262
$0.0000000000000000000000000262$0.0000000000000000000000000262

+279.71%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000254
$0.000000000254$0.000000000254

+195.34%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000788
$0.0000788$0.0000788

+92.19%