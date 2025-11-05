BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika OpenPad AI cena šodien ir 0.001568 USD. Seko līdzi reāllaika OPAD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OPAD cenas tendenci MEXC.Reāllaika OpenPad AI cena šodien ir 0.001568 USD. Seko līdzi reāllaika OPAD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OPAD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OPAD

OPAD Cenas informācija

Kas ir OPAD

OPAD Tehniskais dokuments

OPAD Oficiālā tīmekļa vietne

OPAD Tokenomika

OPAD Cenas prognoze

OPAD Vēsture

OPAD iegādes rokasgrāmata

OPAD uz bezseguma valūtu konvertētājs

OPAD Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

OpenPad AI logotips

OpenPad AI kurss(OPAD)

1 OPAD uz USD reāllaika cena:

$0.001568
$0.001568$0.001568
-1.50%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:59:41 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.001561
$ 0.001561$ 0.001561
24h zemākā
$ 0.00175
$ 0.00175$ 0.00175
24h augstākā

$ 0.001561
$ 0.001561$ 0.001561

$ 0.00175
$ 0.00175$ 0.00175

--
----

--
----

+0.19%

-1.50%

+51.49%

+51.49%

OpenPad AI (OPAD) reāllaika cena ir $ 0.001568. Pēdējo 24 stundu laikā OPAD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.001561 līdz augstākajai $ 0.00175, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OPAD visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OPAD ir mainījies par +0.19% pēdējā stundā, par -1.50% pēdējo 24 stundu laikā un par +51.49% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OpenPad AI (OPAD) tirgus informācija

--
----

$ 28.54K
$ 28.54K$ 28.54K

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pašreizējais OpenPad AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 28.54K. OPAD apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.57M.

OpenPad AI (OPAD) cenas vēsture USD

Seko OpenPad AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00002388-1.50%
30 dienas$ -0.001863-54.30%
60 dienas$ -0.026432-94.40%
90 dienas$ -0.018432-92.16%
OpenPad AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien OPAD cena mainījās par $ -0.00002388 (-1.50%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

OpenPad AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.001863 (-54.30%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

OpenPad AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, OPAD piedzīvoja izmaiņas $ -0.026432 (-94.40%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

OpenPad AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.018432 (-92.16%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu OpenPad AI (OPAD) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati OpenPad AI cenas vēstures lapu.

Kas ir OpenPad AI (OPAD)?

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu OpenPad AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt OPAD steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par OpenPad AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu OpenPad AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

OpenPad AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs OpenPad AI (OPAD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OpenPad AI (OPAD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OpenPad AI prognozes.

Apskati OpenPad AI cenas prognozi!

OpenPad AI (OPAD) tokenomika

OpenPad AI (OPAD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OPAD tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties OpenPad AI (OPAD)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties OpenPad AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties OpenPad AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

OPAD uz vietējām valūtām

1 OpenPad AI(OPAD) uz VND
41.26192
1 OpenPad AI(OPAD) uz AUD
A$0.00241472
1 OpenPad AI(OPAD) uz GBP
0.00119168
1 OpenPad AI(OPAD) uz EUR
0.00136416
1 OpenPad AI(OPAD) uz USD
$0.001568
1 OpenPad AI(OPAD) uz MYR
RM0.00656992
1 OpenPad AI(OPAD) uz TRY
0.06599712
1 OpenPad AI(OPAD) uz JPY
¥0.239904
1 OpenPad AI(OPAD) uz ARS
ARS$2.28570496
1 OpenPad AI(OPAD) uz RUB
0.127008
1 OpenPad AI(OPAD) uz INR
0.13912864
1 OpenPad AI(OPAD) uz IDR
Rp26.13332288
1 OpenPad AI(OPAD) uz PHP
0.0919632
1 OpenPad AI(OPAD) uz EGP
￡E.0.0741664
1 OpenPad AI(OPAD) uz BRL
R$0.0084672
1 OpenPad AI(OPAD) uz CAD
C$0.0021952
1 OpenPad AI(OPAD) uz BDT
0.1911392
1 OpenPad AI(OPAD) uz NGN
2.262624
1 OpenPad AI(OPAD) uz COP
$6.054048
1 OpenPad AI(OPAD) uz ZAR
R.0.02748704
1 OpenPad AI(OPAD) uz UAH
0.06598144
1 OpenPad AI(OPAD) uz TZS
T.Sh.3.8620624
1 OpenPad AI(OPAD) uz VES
Bs0.349664
1 OpenPad AI(OPAD) uz CLP
$1.483328
1 OpenPad AI(OPAD) uz PKR
Rs0.44330496
1 OpenPad AI(OPAD) uz KZT
0.8217888
1 OpenPad AI(OPAD) uz THB
฿0.05108544
1 OpenPad AI(OPAD) uz TWD
NT$0.04849824
1 OpenPad AI(OPAD) uz AED
د.إ0.00575456
1 OpenPad AI(OPAD) uz CHF
Fr0.00127008
1 OpenPad AI(OPAD) uz HKD
HK$0.01218336
1 OpenPad AI(OPAD) uz AMD
֏0.5998384
1 OpenPad AI(OPAD) uz MAD
.د.م0.01459808
1 OpenPad AI(OPAD) uz MXN
$0.02929024
1 OpenPad AI(OPAD) uz SAR
ريال0.00588
1 OpenPad AI(OPAD) uz ETB
Br0.23930816
1 OpenPad AI(OPAD) uz KES
KSh0.20256992
1 OpenPad AI(OPAD) uz JOD
د.أ0.001111712
1 OpenPad AI(OPAD) uz PLN
0.00581728
1 OpenPad AI(OPAD) uz RON
лв0.00694624
1 OpenPad AI(OPAD) uz SEK
kr0.01502144
1 OpenPad AI(OPAD) uz BGN
лв0.0026656
1 OpenPad AI(OPAD) uz HUF
Ft0.53026624
1 OpenPad AI(OPAD) uz CZK
0.03332
1 OpenPad AI(OPAD) uz KWD
د.ك0.000481376
1 OpenPad AI(OPAD) uz ILS
0.00511168
1 OpenPad AI(OPAD) uz BOB
Bs0.01083488
1 OpenPad AI(OPAD) uz AZN
0.0026656
1 OpenPad AI(OPAD) uz TJS
SM0.01445696
1 OpenPad AI(OPAD) uz GEL
0.00426496
1 OpenPad AI(OPAD) uz AOA
Kz1.43721312
1 OpenPad AI(OPAD) uz BHD
.د.ب0.000589568
1 OpenPad AI(OPAD) uz BMD
$0.001568
1 OpenPad AI(OPAD) uz DKK
kr0.010192
1 OpenPad AI(OPAD) uz HNL
L0.04130112
1 OpenPad AI(OPAD) uz MUR
0.0719712
1 OpenPad AI(OPAD) uz NAD
$0.02714208
1 OpenPad AI(OPAD) uz NOK
kr0.01602496
1 OpenPad AI(OPAD) uz NZD
$0.00277536
1 OpenPad AI(OPAD) uz PAB
B/.0.001568
1 OpenPad AI(OPAD) uz PGK
K0.00660128
1 OpenPad AI(OPAD) uz QAR
ر.ق0.00570752
1 OpenPad AI(OPAD) uz RSD
дин.0.16010848
1 OpenPad AI(OPAD) uz UZS
soʻm18.89156192
1 OpenPad AI(OPAD) uz ALL
L0.13188448
1 OpenPad AI(OPAD) uz ANG
ƒ0.00280672
1 OpenPad AI(OPAD) uz AWG
ƒ0.00280672
1 OpenPad AI(OPAD) uz BBD
$0.003136
1 OpenPad AI(OPAD) uz BAM
KM0.0026656
1 OpenPad AI(OPAD) uz BIF
Fr4.624032
1 OpenPad AI(OPAD) uz BND
$0.0020384
1 OpenPad AI(OPAD) uz BSD
$0.001568
1 OpenPad AI(OPAD) uz JMD
$0.25171104
1 OpenPad AI(OPAD) uz KHR
6.29718208
1 OpenPad AI(OPAD) uz KMF
Fr0.667968
1 OpenPad AI(OPAD) uz LAK
34.08695584
1 OpenPad AI(OPAD) uz LKR
රු0.47789504
1 OpenPad AI(OPAD) uz MDL
L0.02656192
1 OpenPad AI(OPAD) uz MGA
Ar7.0313824
1 OpenPad AI(OPAD) uz MOP
P0.012544
1 OpenPad AI(OPAD) uz MVR
0.0241472
1 OpenPad AI(OPAD) uz MWK
MK2.72222048
1 OpenPad AI(OPAD) uz MZN
MT0.1002736
1 OpenPad AI(OPAD) uz NPR
रु0.22243648
1 OpenPad AI(OPAD) uz PYG
11.120256
1 OpenPad AI(OPAD) uz RWF
Fr2.272032
1 OpenPad AI(OPAD) uz SBD
$0.01290464
1 OpenPad AI(OPAD) uz SCR
0.02221856
1 OpenPad AI(OPAD) uz SRD
$0.060368
1 OpenPad AI(OPAD) uz SVC
$0.01372
1 OpenPad AI(OPAD) uz SZL
L0.02714208
1 OpenPad AI(OPAD) uz TMT
m0.00550368
1 OpenPad AI(OPAD) uz TND
د.ت0.004598944
1 OpenPad AI(OPAD) uz TTD
$0.01063104
1 OpenPad AI(OPAD) uz UGX
Sh5.462912
1 OpenPad AI(OPAD) uz XAF
Fr0.895328
1 OpenPad AI(OPAD) uz XCD
$0.0042336
1 OpenPad AI(OPAD) uz XOF
Fr0.895328
1 OpenPad AI(OPAD) uz XPF
Fr0.161504
1 OpenPad AI(OPAD) uz BWP
P0.021168
1 OpenPad AI(OPAD) uz BZD
$0.00315168
1 OpenPad AI(OPAD) uz CVE
$0.15110816
1 OpenPad AI(OPAD) uz DJF
Fr0.277536
1 OpenPad AI(OPAD) uz DOP
$0.100744
1 OpenPad AI(OPAD) uz DZD
د.ج0.20479648
1 OpenPad AI(OPAD) uz FJD
$0.00357504
1 OpenPad AI(OPAD) uz GNF
Fr13.63376
1 OpenPad AI(OPAD) uz GTQ
Q0.01201088
1 OpenPad AI(OPAD) uz GYD
$0.3280256
1 OpenPad AI(OPAD) uz ISK
kr0.199136

OpenPad AI resurss

Dziļākai izpratnei par OpenPad AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā OpenPad AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par OpenPad AI

Kāda ir OpenPad AI (OPAD) vērtība šodien?
Reāllaika OPAD cena USD ir 0.001568 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OPAD uz USD cena?
Pašreizējā OPAD uz USD cena ir $ 0.001568. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OpenPad AI tirgus maksimums?
OPAD tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OPAD apjoms apgrozībā?
OPAD apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija OPAD vēsturiski augstākā cena?
OPAD sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija OPAD vēsturiski zemākā cena?
OPAD sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir OPAD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OPAD tirdzniecības apjoms ir $ 28.54K USD.
Vai OPAD šogad kāps augstāk?
OPAD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OPAD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:59:41 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

OPAD uz USD kalkulators

Summa

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0.001568 USD

Tirgot OPAD

OPAD/USDT
$0.001568
$0.001568$0.001568
-1.50%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,696.78
$100,696.78$100,696.78

-2.40%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,215.48
$3,215.48$3,215.48

-8.31%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.90
$152.90$152.90

-5.31%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1575
$2.1575$2.1575

-5.45%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,696.78
$100,696.78$100,696.78

-2.40%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,215.48
$3,215.48$3,215.48

-8.31%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.90
$152.90$152.90

-5.31%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1575
$2.1575$2.1575

-5.45%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15882
$0.15882$0.15882

-3.11%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.4403
$2.4403$2.4403

+1,526.86%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.30000
$0.30000$0.30000

+1,855.67%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000262
$0.0000000000000000000000000262$0.0000000000000000000000000262

+279.71%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000264
$0.000000000264$0.000000000264

+206.97%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000788
$0.0000788$0.0000788

+92.19%