Ontoloģija ir jauns augstas veiktspējas publiskas blokķēdes projekts un sadarbības platforma sadalītai uzticībai. Ontoloģija piedāvā jaunas augstas veiktspējas publiskas blokķēdes, kas ietver sēriju ar pilnīgām sadalītām grāmatām un gudro līgumu sistēmām. Ontoloģijas blokķēdes pamatstruktūra atbalsta publiskas blokķēžu sistēmas un ir spējīga pielāgot dažādas publiskas blokķēdes dažādām lietojumprogrammām. Ontoloģija atbalsta sadarbību starp ķēdžu tīkliem ar saviem dažādiem protokolu grupām. Ontoloģija pastāvīgi nodrošinās kopējās moduļus pamatinfrastruktūrā dažādām sadalītām scenārijām, piemēram, scenārijiem, kas attiecas uz sadalītas digitālās identitātes pamatlīdzekļu, sadalīta datu maiņas protokolu u.t. tml. Pamatojoties uz konkrētiem scenāriju prasībām, Ontoloģija turpinās izstrādāt jaunus kopējus moduļus.
Ontology Token (ONT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Ontology Token (ONT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ONT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ONT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ONT tokenomiku, uzzini ONT tokena reāllaika cenu!
Ontology Token (ONT) cenas vēsture
ONT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
ONT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ONT? Mūsu ONT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.
