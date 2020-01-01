OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomika

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par OMNIA Protocol (OMNIA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
OMNIA Protocol (OMNIA) informācija

OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://omniatech.io
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.omniatech.io
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 754.00K
$ 754.00K$ 754.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.9103
$ 1.9103$ 1.9103
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.006599204385962569
$ 0.006599204385962569$ 0.006599204385962569
Pašreizējā cena:
$ 0.00754
$ 0.00754$ 0.00754

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OMNIA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OMNIA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OMNIA tokenomiku, uzzini OMNIA tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.