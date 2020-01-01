Autonolas (OLAS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Autonolas (OLAS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Autonolas (OLAS) informācija

A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.olas.network
Tehniskais dokuments:
https://www.autonolas.network/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/Ez3nzG9ofodYCvEmw73XhQ87LWNYVRM2s7diB5tBZPyM

Autonolas (OLAS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Autonolas (OLAS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 43.81M
$ 43.81M$ 43.81M
Kopējais apjoms:
$ 471.19M
$ 471.19M$ 471.19M
Apjoms apgrozībā:
$ 180.23M
$ 180.23M$ 180.23M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 114.55M
$ 114.55M$ 114.55M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.013
$ 4.013$ 4.013
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.014833599305266324
$ 0.014833599305266324$ 0.014833599305266324
Pašreizējā cena:
$ 0.2431
$ 0.2431$ 0.2431

Autonolas (OLAS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Autonolas (OLAS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OLAS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OLAS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OLAS tokenomiku, uzzini OLAS tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.