Reāllaika OHO PLUS cena šodien ir 0.448919 USD. Seko līdzi reāllaika OHO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OHO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OHO

OHO Cenas informācija

Kas ir OHO

OHO Tehniskais dokuments

OHO Oficiālā tīmekļa vietne

OHO Tokenomika

OHO Cenas prognoze

OHO Vēsture

OHO iegādes rokasgrāmata

OHO uz bezseguma valūtu konvertētājs

OHO Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

OHO PLUS logotips

OHO PLUS kurss(OHO)

1 OHO uz USD reāllaika cena:

$0.449006
$0.449006
-0.97%1D
USD
OHO PLUS (OHO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:59:09 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.44397
$ 0.44397
24h zemākā
$ 0.457886
$ 0.457886
24h augstākā

$ 0.44397
$ 0.44397

$ 0.457886
$ 0.457886

+0.05%

-0.97%

-9.51%

-9.51%

OHO PLUS (OHO) reāllaika cena ir $ 0.448919. Pēdējo 24 stundu laikā OHO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.44397 līdz augstākajai $ 0.457886, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OHO visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OHO ir mainījies par +0.05% pēdējā stundā, par -0.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.51% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OHO PLUS (OHO) tirgus informācija

$ 223.63K
$ 223.63K

$ 75.42M
$ 75.42M

168,000,000
168,000,000

BSC

Pašreizējais OHO PLUS tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 223.63K. OHO apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 168000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 75.42M.

OHO PLUS (OHO) cenas vēsture USD

Seko OHO PLUS cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00439802-0.97%
30 dienas$ -0.040937-8.36%
60 dienas$ +0.134058+42.57%
90 dienas$ +0.447919+44,791.90%
OHO PLUS Cenas izmaiņas šodien

Šodien OHO cena mainījās par $ -0.00439802 (-0.97%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

OHO PLUS 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.040937 (-8.36%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

OHO PLUS 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, OHO piedzīvoja izmaiņas $ +0.134058 (+42.57%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

OHO PLUS 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.447919 (+44,791.90%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu OHO PLUS (OHO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati OHO PLUS cenas vēstures lapu.

Kas ir OHO PLUS (OHO)?

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu OHO PLUS ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt OHO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par OHO PLUS mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu OHO PLUS pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

OHO PLUS cenas prognoze (USD)

Kāda būs OHO PLUS (OHO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OHO PLUS (OHO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OHO PLUS prognozes.

Apskati OHO PLUS cenas prognozi!

OHO PLUS (OHO) tokenomika

OHO PLUS (OHO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OHO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties OHO PLUS (OHO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties OHO PLUS? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties OHO PLUS MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

OHO PLUS resurss

Dziļākai izpratnei par OHO PLUS, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā OHO PLUS vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par OHO PLUS

Kāda ir OHO PLUS (OHO) vērtība šodien?
Reāllaika OHO cena USD ir 0.448919 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OHO uz USD cena?
Pašreizējā OHO uz USD cena ir $ 0.448919. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OHO PLUS tirgus maksimums?
OHO tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OHO apjoms apgrozībā?
OHO apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija OHO vēsturiski augstākā cena?
OHO sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija OHO vēsturiski zemākā cena?
OHO sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir OHO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OHO tirdzniecības apjoms ir $ 223.63K USD.
Vai OHO šogad kāps augstāk?
OHO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OHO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:59:09 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$0.449006
$100,784.95

$3,201.31

$152.72

$1.0004

$2.1618

