Oggy inu (OGGYETH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Oggy inu (OGGYETH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Oggy inu (OGGYETH) informācija

Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://oggyinu.com/
Tehniskais dokuments:
https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af

Oggy inu (OGGYETH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Oggy inu (OGGYETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 33.91K
Kopējais apjoms:
$ 201.27B
Apjoms apgrozībā:
$ 201.27B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 70.77K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00002336
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000055800536439
Pašreizējā cena:
$ 0.0000001685
Oggy inu (OGGYETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Oggy inu (OGGYETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OGGYETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OGGYETH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OGGYETH tokenomiku, uzzini OGGYETH tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties OGGYETH

Vēlies iekļaut Oggy inu (OGGYETH) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas OGGYETH iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Oggy inu (OGGYETH) cenas vēsture

OGGYETH cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

OGGYETH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas OGGYETH? Mūsu OGGYETH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

