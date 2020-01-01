OGCommunity (OGC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par OGCommunity (OGC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
OGCommunity (OGC) informācija

OGCommunity is a convenient platform where users from all over the world can communicate, share experience, grow and earn. Users can not only find information about new games, streams, tournaments and other interesting events, but also influence the development of these projects.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ogcom.xyz/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x6b01679d4c2f8e34ffab2b822f58d0e6aeebd441

OGCommunity (OGC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos OGCommunity (OGC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 18.52K
$ 18.52K$ 18.52K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02782
$ 0.02782$ 0.02782
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000010238166089713
$ 0.000010238166089713$ 0.000010238166089713
Pašreizējā cena:
$ 0.00002058
$ 0.00002058$ 0.00002058

OGCommunity (OGC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

OGCommunity (OGC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OGC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OGC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OGC tokenomiku, uzzini OGC tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties OGC

Vēlies iekļaut OGCommunity (OGC) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas OGC iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

OGCommunity (OGC) cenas vēsture

OGC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

OGC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas OGC? Mūsu OGC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.