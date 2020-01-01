Orbiter Finance (OBT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Orbiter Finance (OBT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Orbiter Finance (OBT) informācija

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.orbiter.finance
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5

Orbiter Finance (OBT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Orbiter Finance (OBT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 26.93M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 4.80B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 56.10M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.033718
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00458797014999719
Pašreizējā cena:
$ 0.00561
Orbiter Finance (OBT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Orbiter Finance (OBT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais OBT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu OBT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti OBT tokenomiku, uzzini OBT tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.