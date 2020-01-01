Net Zero Climate (NZC) tokenomika

Net Zero Climate (NZC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Net Zero Climate (NZC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Net Zero Climate (NZC) informācija

As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.gesia.io
Tehniskais dokuments:
https://gesia-project-whitepaper-en.gesia.io
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x719deb67fec9b4c7233b0cf6415f5dc80b6c62d3

Net Zero Climate (NZC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Net Zero Climate (NZC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 101.75M
$ 101.75M$ 101.75M
Visu laiku augstākā cena:
$ 5
$ 5$ 5
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
$ 0.02035
$ 0.02035$ 0.02035

Net Zero Climate (NZC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Net Zero Climate (NZC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NZC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NZC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NZC tokenomiku, uzzini NZC tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties NZC

Vēlies iekļaut Net Zero Climate (NZC) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas NZC iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Net Zero Climate (NZC) cenas vēsture

NZC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

NZC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NZC? Mūsu NZC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.