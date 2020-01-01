AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenomika

AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AllianceBlock Nexera (NXRA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AllianceBlock Nexera (NXRA) informācija

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.nexera.network/
Tehniskais dokuments:
https://docs.nexera.network
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e

AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.08M
$ 8.08M$ 8.08M
Kopējais apjoms:
$ 1.15B
$ 1.15B$ 1.15B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.05B
$ 1.05B$ 1.05B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.42M
$ 15.42M$ 15.42M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.29999
$ 0.29999$ 0.29999
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.007350268823197849
$ 0.007350268823197849$ 0.007350268823197849
Pašreizējā cena:
$ 0.00771
$ 0.00771$ 0.00771

AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NXRA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NXRA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NXRA tokenomiku, uzzini NXRA tokena reāllaika cenu!

