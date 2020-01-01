Numerico (NWC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Numerico (NWC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Numerico (NWC) informācija

Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://numerico.ai/
Tehniskais dokuments:
https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2

Numerico (NWC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Numerico (NWC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.85M
Kopējais apjoms:
$ 270.05M
Apjoms apgrozībā:
$ 150.40M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.12M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.43
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0162818774419
Pašreizējā cena:
$ 0.01897
Numerico (NWC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Numerico (NWC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NWC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NWC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NWC tokenomiku, uzzini NWC tokena reāllaika cenu!

Numerico (NWC) cenas vēsture

NWC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

NWC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NWC? Mūsu NWC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.