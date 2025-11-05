BiržaDEX+
Reāllaika NVIDIA xStock cena šodien ir 198.59 USD. Seko līdzi reāllaika NVDAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NVDAX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NVDAX

NVDAX Cenas informācija

Kas ir NVDAX

NVDAX Oficiālā tīmekļa vietne

NVDAX Tokenomika

NVDAX Cenas prognoze

NVDAX Vēsture

NVDAX iegādes rokasgrāmata

NVDAX uz bezseguma valūtu konvertētājs

NVDAX Tūlītējie darījumi

NVIDIA xStock logotips

NVIDIA xStock kurss(NVDAX)

1 NVDAX uz USD reāllaika cena:

$198.59
$198.59$198.59
-1.35%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:58:54 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 197.8
$ 197.8$ 197.8
24h zemākā
$ 208.87
$ 208.87$ 208.87
24h augstākā

$ 197.8
$ 197.8$ 197.8

$ 208.87
$ 208.87$ 208.87

$ 211.55444406079573
$ 211.55444406079573$ 211.55444406079573

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.09%

-1.35%

-2.75%

-2.75%

NVIDIA xStock (NVDAX) reāllaika cena ir $ 198.59. Pēdējo 24 stundu laikā NVDAX tika tirgots robežās no zemākās $ 197.8 līdz augstākajai $ 208.87, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NVDAX visu laiku augstākā cena ir $ 211.55444406079573, savukārt zemākā - $ 150.17117069595338.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NVDAX ir mainījies par -0.09% pēdējā stundā, par -1.35% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

NVIDIA xStock (NVDAX) tirgus informācija

No.771

$ 20.56M
$ 20.56M$ 20.56M

$ 78.74K
$ 78.74K$ 78.74K

$ 20.56M
$ 20.56M$ 20.56M

103.55K
103.55K 103.55K

--
----

103,553.68591819
103,553.68591819 103,553.68591819

SOL

Pašreizējais NVIDIA xStock tirgus maksimums ir $ 20.56M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 78.74K. NVDAX apjoms apgrozībā ir 103.55K ar kopējo apjomu 103553.68591819. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.56M.

NVIDIA xStock (NVDAX) cenas vēsture USD

Seko NVIDIA xStock cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -2.7177-1.35%
30 dienas$ +8.76+4.61%
60 dienas$ +31.48+18.83%
90 dienas$ +18.2+10.08%
NVIDIA xStock Cenas izmaiņas šodien

Šodien NVDAX cena mainījās par $ -2.7177 (-1.35%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

NVIDIA xStock 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +8.76 (+4.61%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

NVIDIA xStock 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, NVDAX piedzīvoja izmaiņas $ +31.48 (+18.83%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

NVIDIA xStock 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +18.2 (+10.08%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu NVIDIA xStock (NVDAX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati NVIDIA xStock cenas vēstures lapu.

Kas ir NVIDIA xStock (NVDAX)?

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu NVIDIA xStock ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt NVDAX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par NVIDIA xStock mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu NVIDIA xStock pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

NVIDIA xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs NVIDIA xStock (NVDAX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu NVIDIA xStock (NVDAX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa NVIDIA xStock prognozes.

Apskati NVIDIA xStock cenas prognozi!

NVIDIA xStock (NVDAX) tokenomika

NVIDIA xStock (NVDAX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NVDAX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties NVIDIA xStock (NVDAX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties NVIDIA xStock? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties NVIDIA xStock MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

NVDAX uz vietējām valūtām

NVIDIA xStock resurss

Dziļākai izpratnei par NVIDIA xStock, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā NVIDIA xStock vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par NVIDIA xStock

Kāda ir NVIDIA xStock (NVDAX) vērtība šodien?
Reāllaika NVDAX cena USD ir 198.59 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NVDAX uz USD cena?
Pašreizējā NVDAX uz USD cena ir $ 198.59. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir NVIDIA xStock tirgus maksimums?
NVDAX tirgus maksimums ir $ 20.56M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NVDAX apjoms apgrozībā?
NVDAX apjoms apgrozībā ir 103.55K USD.
Kāda bija NVDAX vēsturiski augstākā cena?
NVDAX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 211.55444406079573 USD apmērā.
Kāda bija NVDAX vēsturiski zemākā cena?
NVDAX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 150.17117069595338 USD.
Kāds ir NVDAX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NVDAX tirdzniecības apjoms ir $ 78.74K USD.
Vai NVDAX šogad kāps augstāk?
NVDAX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NVDAX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:58:54 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

