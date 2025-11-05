BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika NVIDIA cena šodien ir 198.47 USD. Seko līdzi reāllaika NVDAON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NVDAON cenas tendenci MEXC.Reāllaika NVIDIA cena šodien ir 198.47 USD. Seko līdzi reāllaika NVDAON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NVDAON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NVDAON

NVDAON Cenas informācija

Kas ir NVDAON

NVDAON Oficiālā tīmekļa vietne

NVDAON Tokenomika

NVDAON Cenas prognoze

NVDAON Vēsture

NVDAON iegādes rokasgrāmata

NVDAON uz bezseguma valūtu konvertētājs

NVDAON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

NVIDIA logotips

NVIDIA kurss(NVDAON)

1 NVDAON uz USD reāllaika cena:

$198.47
$198.47$198.47
-1.52%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:58:47 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 198.21
$ 198.21$ 198.21
24h zemākā
$ 207.63
$ 207.63$ 207.63
24h augstākā

$ 198.21
$ 198.21$ 198.21

$ 207.63
$ 207.63$ 207.63

$ 211.44010192551124
$ 211.44010192551124$ 211.44010192551124

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

-0.31%

-1.52%

-2.99%

-2.99%

NVIDIA (NVDAON) reāllaika cena ir $ 198.47. Pēdējo 24 stundu laikā NVDAON tika tirgots robežās no zemākās $ 198.21 līdz augstākajai $ 207.63, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NVDAON visu laiku augstākā cena ir $ 211.44010192551124, savukārt zemākā - $ 164.59862286332267.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NVDAON ir mainījies par -0.31% pēdējā stundā, par -1.52% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

NVIDIA (NVDAON) tirgus informācija

No.1537

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

$ 56.03K
$ 56.03K$ 56.03K

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

17.96K
17.96K 17.96K

17,960.3946005
17,960.3946005 17,960.3946005

ETH

Pašreizējais NVIDIA tirgus maksimums ir $ 3.56M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.03K. NVDAON apjoms apgrozībā ir 17.96K ar kopējo apjomu 17960.3946005. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.56M.

NVIDIA (NVDAON) cenas vēsture USD

Seko NVIDIA cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.0633-1.52%
30 dienas$ +12.63+6.79%
60 dienas$ +32.02+19.23%
90 dienas$ +78.47+65.39%
NVIDIA Cenas izmaiņas šodien

Šodien NVDAON cena mainījās par $ -3.0633 (-1.52%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

NVIDIA 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +12.63 (+6.79%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

NVIDIA 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, NVDAON piedzīvoja izmaiņas $ +32.02 (+19.23%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

NVIDIA 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +78.47 (+65.39%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu NVIDIA (NVDAON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati NVIDIA cenas vēstures lapu.

Kas ir NVIDIA (NVDAON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

NVIDIA ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu NVIDIA ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt NVDAON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par NVIDIA mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu NVIDIA pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

NVIDIA cenas prognoze (USD)

Kāda būs NVIDIA (NVDAON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu NVIDIA (NVDAON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa NVIDIA prognozes.

Apskati NVIDIA cenas prognozi!

NVIDIA (NVDAON) tokenomika

NVIDIA (NVDAON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NVDAON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties NVIDIA (NVDAON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties NVIDIA? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties NVIDIA MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

NVDAON uz vietējām valūtām

1 NVIDIA(NVDAON) uz VND
5,222,738.05
1 NVIDIA(NVDAON) uz AUD
A$305.6438
1 NVIDIA(NVDAON) uz GBP
150.8372
1 NVIDIA(NVDAON) uz EUR
172.6689
1 NVIDIA(NVDAON) uz USD
$198.47
1 NVIDIA(NVDAON) uz MYR
RM831.5893
1 NVIDIA(NVDAON) uz TRY
8,353.6023
1 NVIDIA(NVDAON) uz JPY
¥30,365.91
1 NVIDIA(NVDAON) uz ARS
ARS$289,313.6884
1 NVIDIA(NVDAON) uz RUB
16,076.07
1 NVIDIA(NVDAON) uz INR
17,610.2431
1 NVIDIA(NVDAON) uz IDR
Rp3,307,832.0102
1 NVIDIA(NVDAON) uz PHP
11,640.2655
1 NVIDIA(NVDAON) uz EGP
￡E.9,387.631
1 NVIDIA(NVDAON) uz BRL
R$1,071.738
1 NVIDIA(NVDAON) uz CAD
C$277.858
1 NVIDIA(NVDAON) uz BDT
24,193.493
1 NVIDIA(NVDAON) uz NGN
286,392.21
1 NVIDIA(NVDAON) uz COP
$766,292.67
1 NVIDIA(NVDAON) uz ZAR
R.3,479.1791
1 NVIDIA(NVDAON) uz UAH
8,351.6176
1 NVIDIA(NVDAON) uz TZS
T.Sh.488,841.5335
1 NVIDIA(NVDAON) uz VES
Bs44,258.81
1 NVIDIA(NVDAON) uz CLP
$187,752.62
1 NVIDIA(NVDAON) uz PKR
Rs56,111.4384
1 NVIDIA(NVDAON) uz KZT
104,018.127
1 NVIDIA(NVDAON) uz THB
฿6,466.1526
1 NVIDIA(NVDAON) uz TWD
NT$6,138.6771
1 NVIDIA(NVDAON) uz AED
د.إ728.3849
1 NVIDIA(NVDAON) uz CHF
Fr160.7607
1 NVIDIA(NVDAON) uz HKD
HK$1,542.1119
1 NVIDIA(NVDAON) uz AMD
֏75,924.6985
1 NVIDIA(NVDAON) uz MAD
.د.م1,847.7557
1 NVIDIA(NVDAON) uz MXN
$3,707.4196
1 NVIDIA(NVDAON) uz SAR
ريال744.2625
1 NVIDIA(NVDAON) uz ETB
Br30,290.4914
1 NVIDIA(NVDAON) uz KES
KSh25,640.3393
1 NVIDIA(NVDAON) uz JOD
د.أ140.71523
1 NVIDIA(NVDAON) uz PLN
736.3237
1 NVIDIA(NVDAON) uz RON
лв879.2221
1 NVIDIA(NVDAON) uz SEK
kr1,901.3426
1 NVIDIA(NVDAON) uz BGN
лв337.399
1 NVIDIA(NVDAON) uz HUF
Ft67,118.5846
1 NVIDIA(NVDAON) uz CZK
4,217.4875
1 NVIDIA(NVDAON) uz KWD
د.ك60.93029
1 NVIDIA(NVDAON) uz ILS
647.0122
1 NVIDIA(NVDAON) uz BOB
Bs1,371.4277
1 NVIDIA(NVDAON) uz AZN
337.399
1 NVIDIA(NVDAON) uz TJS
SM1,829.8934
1 NVIDIA(NVDAON) uz GEL
539.8384
1 NVIDIA(NVDAON) uz AOA
Kz181,915.6173
1 NVIDIA(NVDAON) uz BHD
.د.ب74.62472
1 NVIDIA(NVDAON) uz BMD
$198.47
1 NVIDIA(NVDAON) uz DKK
kr1,290.055
1 NVIDIA(NVDAON) uz HNL
L5,227.6998
1 NVIDIA(NVDAON) uz MUR
9,109.773
1 NVIDIA(NVDAON) uz NAD
$3,435.5157
1 NVIDIA(NVDAON) uz NOK
kr2,028.3634
1 NVIDIA(NVDAON) uz NZD
$351.2919
1 NVIDIA(NVDAON) uz PAB
B/.198.47
1 NVIDIA(NVDAON) uz PGK
K835.5587
1 NVIDIA(NVDAON) uz QAR
ر.ق722.4308
1 NVIDIA(NVDAON) uz RSD
дин.20,265.7717
1 NVIDIA(NVDAON) uz UZS
soʻm2,391,204.2693
1 NVIDIA(NVDAON) uz ALL
L16,693.3117
1 NVIDIA(NVDAON) uz ANG
ƒ355.2613
1 NVIDIA(NVDAON) uz AWG
ƒ355.2613
1 NVIDIA(NVDAON) uz BBD
$396.94
1 NVIDIA(NVDAON) uz BAM
KM337.399
1 NVIDIA(NVDAON) uz BIF
Fr585,288.03
1 NVIDIA(NVDAON) uz BND
$258.011
1 NVIDIA(NVDAON) uz BSD
$198.47
1 NVIDIA(NVDAON) uz JMD
$31,860.3891
1 NVIDIA(NVDAON) uz KHR
797,067.4282
1 NVIDIA(NVDAON) uz KMF
Fr84,548.22
1 NVIDIA(NVDAON) uz LAK
4,314,565.1311
1 NVIDIA(NVDAON) uz LKR
රු60,489.6866
1 NVIDIA(NVDAON) uz MDL
L3,362.0818
1 NVIDIA(NVDAON) uz MGA
Ar889,999.021
1 NVIDIA(NVDAON) uz MOP
P1,587.76
1 NVIDIA(NVDAON) uz MVR
3,056.438
1 NVIDIA(NVDAON) uz MWK
MK344,565.7517
1 NVIDIA(NVDAON) uz MZN
MT12,692.1565
1 NVIDIA(NVDAON) uz NPR
रु28,154.9542
1 NVIDIA(NVDAON) uz PYG
1,407,549.24
1 NVIDIA(NVDAON) uz RWF
Fr287,583.03
1 NVIDIA(NVDAON) uz SBD
$1,633.4081
1 NVIDIA(NVDAON) uz SCR
2,812.3199
1 NVIDIA(NVDAON) uz SRD
$7,641.095
1 NVIDIA(NVDAON) uz SVC
$1,736.6125
1 NVIDIA(NVDAON) uz SZL
L3,435.5157
1 NVIDIA(NVDAON) uz TMT
m696.6297
1 NVIDIA(NVDAON) uz TND
د.ت582.11251
1 NVIDIA(NVDAON) uz TTD
$1,345.6266
1 NVIDIA(NVDAON) uz UGX
Sh691,469.48
1 NVIDIA(NVDAON) uz XAF
Fr113,326.37
1 NVIDIA(NVDAON) uz XCD
$535.869
1 NVIDIA(NVDAON) uz XOF
Fr113,326.37
1 NVIDIA(NVDAON) uz XPF
Fr20,442.41
1 NVIDIA(NVDAON) uz BWP
P2,679.345
1 NVIDIA(NVDAON) uz BZD
$398.9247
1 NVIDIA(NVDAON) uz CVE
$19,126.5539
1 NVIDIA(NVDAON) uz DJF
Fr35,129.19
1 NVIDIA(NVDAON) uz DOP
$12,751.6975
1 NVIDIA(NVDAON) uz DZD
د.ج25,922.1667
1 NVIDIA(NVDAON) uz FJD
$452.5116
1 NVIDIA(NVDAON) uz GNF
Fr1,725,696.65
1 NVIDIA(NVDAON) uz GTQ
Q1,520.2802
1 NVIDIA(NVDAON) uz GYD
$41,519.924
1 NVIDIA(NVDAON) uz ISK
kr25,205.69

NVIDIA resurss

Dziļākai izpratnei par NVIDIA, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā NVIDIA vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par NVIDIA

Kāda ir NVIDIA (NVDAON) vērtība šodien?
Reāllaika NVDAON cena USD ir 198.47 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NVDAON uz USD cena?
Pašreizējā NVDAON uz USD cena ir $ 198.47. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir NVIDIA tirgus maksimums?
NVDAON tirgus maksimums ir $ 3.56M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NVDAON apjoms apgrozībā?
NVDAON apjoms apgrozībā ir 17.96K USD.
Kāda bija NVDAON vēsturiski augstākā cena?
NVDAON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 211.44010192551124 USD apmērā.
Kāda bija NVDAON vēsturiski zemākā cena?
NVDAON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 164.59862286332267 USD.
Kāds ir NVDAON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NVDAON tirdzniecības apjoms ir $ 56.03K USD.
Vai NVDAON šogad kāps augstāk?
NVDAON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NVDAON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:58:47 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

NVDAON uz USD kalkulators

Summa

NVDAON
NVDAON
USD
USD

1 NVDAON = 198.47 USD

Tirgot NVDAON

NVDAON/USDT
$198.47
$198.47$198.47
-1.54%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,778.09
$100,778.09$100,778.09

-2.32%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,201.30
$3,201.30$3,201.30

-8.72%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.86
$152.86$152.86

-5.33%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1615
$2.1615$2.1615

-5.28%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,778.09
$100,778.09$100,778.09

-2.32%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,201.30
$3,201.30$3,201.30

-8.72%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.86
$152.86$152.86

-5.33%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1615
$2.1615$2.1615

-5.28%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15870
$0.15870$0.15870

-3.19%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.4370
$2.4370$2.4370

+1,524.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.25000
$0.25000$0.25000

+1,529.72%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000262
$0.0000000000000000000000000262$0.0000000000000000000000000262

+279.71%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000246
$0.000000000246$0.000000000246

+186.04%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000788
$0.0000788$0.0000788

+92.19%