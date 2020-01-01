NOTAI (NOTAI) tokenomika

NOTAI (NOTAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par NOTAI (NOTAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
NOTAI (NOTAI) informācija

NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.

https://www.notai.com/
https://bscscan.com/token/0xcf10117b30c7a5fc7c77b611bfc2555610dd4b3a

NOTAI (NOTAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos NOTAI (NOTAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 433.08K
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 59.08B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 733.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000448
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000006564033412972
Pašreizējā cena:
$ 0.00000733
NOTAI (NOTAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

NOTAI (NOTAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NOTAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NOTAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NOTAI tokenomiku, uzzini NOTAI tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.