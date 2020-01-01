NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par NOMOEX TOKEN (NOMOX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) informācija

We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nomoex.com
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.nomoex.com
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550

NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 20.23M
$ 20.23M$ 20.23M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0948
$ 0.0948$ 0.0948
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001947907036370223
$ 0.001947907036370223$ 0.001947907036370223
Pašreizējā cena:
$ 0.008093
$ 0.008093$ 0.008093

NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

NOMOEX TOKEN (NOMOX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NOMOX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NOMOX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NOMOX tokenomiku, uzzini NOMOX tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.