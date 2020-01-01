NOICE (NOICE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par NOICE (NOICE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
NOICE (NOICE) informācija

NOICE is a social token built within the Farcaster ecosystem. Farcaster is a decentralized social media protocol operating on the Optimism mainnet and deeply integrated with the Base chain. $NOICE transforms every interaction into income, creating an on-chain social currency system.

Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0x9Cb41FD9dC6891BAe8187029461bfAADF6CC0C69

NOICE (NOICE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos NOICE (NOICE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0090771
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
$ 0.0003428
NOICE (NOICE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

NOICE (NOICE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NOICE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NOICE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NOICE tokenomiku, uzzini NOICE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties NOICE

Vēlies iekļaut NOICE (NOICE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas NOICE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

NOICE (NOICE) cenas vēsture

NOICE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

NOICE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NOICE? Mūsu NOICE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

