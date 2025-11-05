BiržaDEX+
Reāllaika Nobody Sausage cena šodien ir 0.000000000000036 USD. Seko līdzi reāllaika NOBODYETH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NOBODYETH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NOBODYETH

NOBODYETH Cenas informācija

Kas ir NOBODYETH

NOBODYETH Oficiālā tīmekļa vietne

NOBODYETH Tokenomika

NOBODYETH Cenas prognoze

NOBODYETH Vēsture

NOBODYETH iegādes rokasgrāmata

NOBODYETH uz bezseguma valūtu konvertētājs

NOBODYETH Tūlītējie darījumi

Nobody Sausage logotips

Nobody Sausage kurss(NOBODYETH)

1 NOBODYETH uz USD reāllaika cena:

$0.000000000000036
$0.000000000000036$0.000000000000036
-19.10%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:58:00 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000000000000334
$ 0.0000000000000334$ 0.0000000000000334
24h zemākā
$ 0.000000000000048
$ 0.000000000000048$ 0.000000000000048
24h augstākā

$ 0.0000000000000334
$ 0.0000000000000334$ 0.0000000000000334

$ 0.000000000000048
$ 0.000000000000048$ 0.000000000000048

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

-14.29%

-19.10%

+5.57%

+5.57%

Nobody Sausage (NOBODYETH) reāllaika cena ir $ 0.000000000000036. Pēdējo 24 stundu laikā NOBODYETH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000000000000334 līdz augstākajai $ 0.000000000000048, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NOBODYETH visu laiku augstākā cena ir $ 0.000000000001263041, savukārt zemākā - $ 0.000000000000077209.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NOBODYETH ir mainījies par -14.29% pēdējā stundā, par -19.10% pēdējo 24 stundu laikā un par +5.57% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nobody Sausage (NOBODYETH) tirgus informācija

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.97K
$ 6.97K$ 6.97K

$ 15.12K
$ 15.12K$ 15.12K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

Pašreizējais Nobody Sausage tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 6.97K. NOBODYETH apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 420000000000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.12K.

Nobody Sausage (NOBODYETH) cenas vēsture USD

Seko Nobody Sausage cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000000000000008499-19.10%
30 dienas$ -0.0000000000000276-43.40%
60 dienas$ -0.000000000000046-56.10%
90 dienas$ -0.000000000000164-82.00%
Nobody Sausage Cenas izmaiņas šodien

Šodien NOBODYETH cena mainījās par $ -0.000000000000008499 (-19.10%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Nobody Sausage 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0000000000000276 (-43.40%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Nobody Sausage 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, NOBODYETH piedzīvoja izmaiņas $ -0.000000000000046 (-56.10%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Nobody Sausage 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000000000000164 (-82.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Nobody Sausage (NOBODYETH) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Nobody Sausage cenas vēstures lapu.

Kas ir Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Nobody Sausage ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt NOBODYETH steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Nobody Sausage mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Nobody Sausage pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Nobody Sausage cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nobody Sausage (NOBODYETH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nobody Sausage (NOBODYETH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nobody Sausage prognozes.

Apskati Nobody Sausage cenas prognozi!

Nobody Sausage (NOBODYETH) tokenomika

Nobody Sausage (NOBODYETH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NOBODYETH tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Nobody Sausage (NOBODYETH)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Nobody Sausage? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Nobody Sausage MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Nobody Sausage resurss

Dziļākai izpratnei par Nobody Sausage, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Nobody Sausage vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Nobody Sausage

Kāda ir Nobody Sausage (NOBODYETH) vērtība šodien?
Reāllaika NOBODYETH cena USD ir 0.000000000000036 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NOBODYETH uz USD cena?
Pašreizējā NOBODYETH uz USD cena ir $ 0.000000000000036. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nobody Sausage tirgus maksimums?
NOBODYETH tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NOBODYETH apjoms apgrozībā?
NOBODYETH apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija NOBODYETH vēsturiski augstākā cena?
NOBODYETH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.000000000001263041 USD apmērā.
Kāda bija NOBODYETH vēsturiski zemākā cena?
NOBODYETH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000000000000077209 USD.
Kāds ir NOBODYETH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NOBODYETH tirdzniecības apjoms ir $ 6.97K USD.
Vai NOBODYETH šogad kāps augstāk?
NOBODYETH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NOBODYETH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:58:00 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

NOBODYETH uz USD kalkulators

Summa

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

Tirgot NOBODYETH

NOBODYETH/USDT
$0.000000000000036
$0.000000000000036$0.000000000000036
-19.10%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

