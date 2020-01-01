Nobody Sausage (NOBODY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Nobody Sausage (NOBODY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Nobody Sausage (NOBODY) informācija

Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nobodysausage.club/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/C29ebrgYjYoJPMGPnPSGY1q3mMGk4iDSqnQeQQA7moon

Nobody Sausage (NOBODY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Nobody Sausage (NOBODY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 61.07M
Kopējais apjoms:
$ 936.07M
Apjoms apgrozībā:
$ 936.07M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 61.07M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0959
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003144063138629749
Pašreizējā cena:
$ 0.065236
Nobody Sausage (NOBODY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nobody Sausage (NOBODY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NOBODY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NOBODY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NOBODY tokenomiku, uzzini NOBODY tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties NOBODY

Vēlies iekļaut Nobody Sausage (NOBODY) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas NOBODY iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Nobody Sausage (NOBODY) cenas vēsture

NOBODY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

NOBODY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NOBODY? Mūsu NOBODY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.