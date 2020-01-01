Numeraire (NMR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Numeraire (NMR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Numeraire (NMR) informācija

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://numer.ai/
Tehniskais dokuments:
https://numer.ai/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671

Numeraire (NMR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Numeraire (NMR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 131.83M
$ 131.83M
Kopējais apjoms:
$ 10.66M
$ 10.66M
Apjoms apgrozībā:
$ 7.58M
$ 7.58M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 191.25M
$ 191.25M
Visu laiku augstākā cena:
$ 96.95
$ 96.95
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.92766
$ 1.92766
Pašreizējā cena:
$ 17.386
$ 17.386

Numeraire (NMR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Numeraire (NMR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NMR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NMR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NMR tokenomiku, uzzini NMR tokena reāllaika cenu!

Atruna

