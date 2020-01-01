Naga Coin (NGC) tokenomika

Naga Coin (NGC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Naga Coin (NGC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Naga Coin (NGC) informācija

Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nagacoin.io
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/srsg4zw
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131

Naga Coin (NGC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Naga Coin (NGC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 77.91M
$ 77.91M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 630.29K
$ 630.29K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.13
$ 0.13
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.006163732939945345
$ 0.006163732939945345
Pašreizējā cena:
$ 0.00809
$ 0.00809

Naga Coin (NGC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Naga Coin (NGC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NGC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NGC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NGC tokenomiku, uzzini NGC tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties NGC

Vēlies iekļaut Naga Coin (NGC) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas NGC iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Naga Coin (NGC) cenas vēsture

NGC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

NGC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NGC? Mūsu NGC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.