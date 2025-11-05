BiržaDEX+
Reāllaika Netflix cena šodien ir 1091.15 USD. Seko līdzi reāllaika NFLXON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NFLXON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Netflix cena šodien ir 1091.15 USD. Seko līdzi reāllaika NFLXON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NFLXON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NFLXON

NFLXON Cenas informācija

Kas ir NFLXON

NFLXON Oficiālā tīmekļa vietne

NFLXON Tokenomika

NFLXON Cenas prognoze

NFLXON Vēsture

NFLXON iegādes rokasgrāmata

NFLXON uz bezseguma valūtu konvertētājs

NFLXON Tūlītējie darījumi

Netflix logotips

Netflix kurss(NFLXON)

1 NFLXON uz USD reāllaika cena:

$1,091.15
$1,091.15$1,091.15
-0.36%1D
USD
Netflix (NFLXON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:57:30 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1,087.44
$ 1,087.44$ 1,087.44
24h zemākā
$ 1,102.23
$ 1,102.23$ 1,102.23
24h augstākā

$ 1,087.44
$ 1,087.44$ 1,087.44

$ 1,102.23
$ 1,102.23$ 1,102.23

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,081.0752808596928
$ 1,081.0752808596928$ 1,081.0752808596928

+0.32%

-0.36%

-1.04%

-1.04%

Netflix (NFLXON) reāllaika cena ir $ 1,091.15. Pēdējo 24 stundu laikā NFLXON tika tirgots robežās no zemākās $ 1,087.44 līdz augstākajai $ 1,102.23, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NFLXON visu laiku augstākā cena ir $ 1,265.3897261967002, savukārt zemākā - $ 1,081.0752808596928.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NFLXON ir mainījies par +0.32% pēdējā stundā, par -0.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Netflix (NFLXON) tirgus informācija

No.2132

$ 999.39K
$ 999.39K$ 999.39K

$ 56.79K
$ 56.79K$ 56.79K

$ 999.39K
$ 999.39K$ 999.39K

915.91
915.91 915.91

915.90904487
915.90904487 915.90904487

ETH

Pašreizējais Netflix tirgus maksimums ir $ 999.39K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.79K. NFLXON apjoms apgrozībā ir 915.91 ar kopējo apjomu 915.90904487. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 999.39K.

Netflix (NFLXON) cenas vēsture USD

Seko Netflix cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.9423-0.36%
30 dienas$ -66.63-5.76%
60 dienas$ -8.85-0.81%
90 dienas$ -8.85-0.81%
Netflix Cenas izmaiņas šodien

Šodien NFLXON cena mainījās par $ -3.9423 (-0.36%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Netflix 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -66.63 (-5.76%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Netflix 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, NFLXON piedzīvoja izmaiņas $ -8.85 (-0.81%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Netflix 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -8.85 (-0.81%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Netflix (NFLXON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Netflix cenas vēstures lapu.

Kas ir Netflix (NFLXON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Netflix ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Netflix ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt NFLXON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Netflix mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Netflix pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Netflix cenas prognoze (USD)

Kāda būs Netflix (NFLXON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Netflix (NFLXON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Netflix prognozes.

Apskati Netflix cenas prognozi!

Netflix (NFLXON) tokenomika

Netflix (NFLXON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NFLXON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Netflix (NFLXON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Netflix? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Netflix MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

NFLXON uz vietējām valūtām

1 Netflix(NFLXON) uz VND
28,713,612.25
1 Netflix(NFLXON) uz AUD
A$1,680.371
1 Netflix(NFLXON) uz GBP
829.274
1 Netflix(NFLXON) uz EUR
949.3005
1 Netflix(NFLXON) uz USD
$1,091.15
1 Netflix(NFLXON) uz MYR
RM4,571.9185
1 Netflix(NFLXON) uz TRY
45,926.5035
1 Netflix(NFLXON) uz JPY
¥166,945.95
1 Netflix(NFLXON) uz ARS
ARS$1,590,591.178
1 Netflix(NFLXON) uz RUB
88,383.15
1 Netflix(NFLXON) uz INR
96,817.7395
1 Netflix(NFLXON) uz IDR
Rp18,185,826.059
1 Netflix(NFLXON) uz PHP
63,995.9475
1 Netflix(NFLXON) uz EGP
￡E.51,611.395
1 Netflix(NFLXON) uz BRL
R$5,892.21
1 Netflix(NFLXON) uz CAD
C$1,527.61
1 Netflix(NFLXON) uz BDT
133,011.185
1 Netflix(NFLXON) uz NGN
1,574,529.45
1 Netflix(NFLXON) uz COP
$4,212,930.15
1 Netflix(NFLXON) uz ZAR
R.19,127.8595
1 Netflix(NFLXON) uz UAH
45,915.592
1 Netflix(NFLXON) uz TZS
T.Sh.2,687,557.0075
1 Netflix(NFLXON) uz VES
Bs243,326.45
1 Netflix(NFLXON) uz CLP
$1,032,227.9
1 Netflix(NFLXON) uz PKR
Rs308,489.928
1 Netflix(NFLXON) uz KZT
571,871.715
1 Netflix(NFLXON) uz THB
฿35,549.667
1 Netflix(NFLXON) uz TWD
NT$33,749.2695
1 Netflix(NFLXON) uz AED
د.إ4,004.5205
1 Netflix(NFLXON) uz CHF
Fr883.8315
1 Netflix(NFLXON) uz HKD
HK$8,478.2355
1 Netflix(NFLXON) uz AMD
֏417,419.4325
1 Netflix(NFLXON) uz MAD
.د.م10,158.6065
1 Netflix(NFLXON) uz MXN
$20,382.682
1 Netflix(NFLXON) uz SAR
ريال4,091.8125
1 Netflix(NFLXON) uz ETB
Br166,531.313
1 Netflix(NFLXON) uz KES
KSh140,965.6685
1 Netflix(NFLXON) uz JOD
د.أ773.62535
1 Netflix(NFLXON) uz PLN
4,048.1665
1 Netflix(NFLXON) uz RON
лв4,833.7945
1 Netflix(NFLXON) uz SEK
kr10,453.217
1 Netflix(NFLXON) uz BGN
лв1,854.955
1 Netflix(NFLXON) uz HUF
Ft369,005.107
1 Netflix(NFLXON) uz CZK
23,186.9375
1 Netflix(NFLXON) uz KWD
د.ك334.98305
1 Netflix(NFLXON) uz ILS
3,557.149
1 Netflix(NFLXON) uz BOB
Bs7,539.8465
1 Netflix(NFLXON) uz AZN
1,854.955
1 Netflix(NFLXON) uz TJS
SM10,060.403
1 Netflix(NFLXON) uz GEL
2,967.928
1 Netflix(NFLXON) uz AOA
Kz1,000,137.1785
1 Netflix(NFLXON) uz BHD
.د.ب410.2724
1 Netflix(NFLXON) uz BMD
$1,091.15
1 Netflix(NFLXON) uz DKK
kr7,092.475
1 Netflix(NFLXON) uz HNL
L28,740.891
1 Netflix(NFLXON) uz MUR
50,083.785
1 Netflix(NFLXON) uz NAD
$18,887.8065
1 Netflix(NFLXON) uz NOK
kr11,151.553
1 Netflix(NFLXON) uz NZD
$1,931.3355
1 Netflix(NFLXON) uz PAB
B/.1,091.15
1 Netflix(NFLXON) uz PGK
K4,593.7415
1 Netflix(NFLXON) uz QAR
ر.ق3,971.786
1 Netflix(NFLXON) uz RSD
дин.111,417.3265
1 Netflix(NFLXON) uz UZS
soʻm13,146,382.5185
1 Netflix(NFLXON) uz ALL
L91,776.6265
1 Netflix(NFLXON) uz ANG
ƒ1,953.1585
1 Netflix(NFLXON) uz AWG
ƒ1,953.1585
1 Netflix(NFLXON) uz BBD
$2,182.3
1 Netflix(NFLXON) uz BAM
KM1,854.955
1 Netflix(NFLXON) uz BIF
Fr3,217,801.35
1 Netflix(NFLXON) uz BND
$1,418.495
1 Netflix(NFLXON) uz BSD
$1,091.15
1 Netflix(NFLXON) uz JMD
$175,162.3095
1 Netflix(NFLXON) uz KHR
4,382,123.869
1 Netflix(NFLXON) uz KMF
Fr464,829.9
1 Netflix(NFLXON) uz LAK
23,720,651.6995
1 Netflix(NFLXON) uz LKR
රු332,560.697
1 Netflix(NFLXON) uz MDL
L18,484.081
1 Netflix(NFLXON) uz MGA
Ar4,893,043.945
1 Netflix(NFLXON) uz MOP
P8,729.2
1 Netflix(NFLXON) uz MVR
16,803.71
1 Netflix(NFLXON) uz MWK
MK1,894,356.4265
1 Netflix(NFLXON) uz MZN
MT69,779.0425
1 Netflix(NFLXON) uz NPR
रु154,790.539
1 Netflix(NFLXON) uz PYG
7,738,435.8
1 Netflix(NFLXON) uz RWF
Fr1,581,076.35
1 Netflix(NFLXON) uz SBD
$8,980.1645
1 Netflix(NFLXON) uz SCR
15,461.5955
1 Netflix(NFLXON) uz SRD
$42,009.275
1 Netflix(NFLXON) uz SVC
$9,547.5625
1 Netflix(NFLXON) uz SZL
L18,887.8065
1 Netflix(NFLXON) uz TMT
m3,829.9365
1 Netflix(NFLXON) uz TND
د.ت3,200.34295
1 Netflix(NFLXON) uz TTD
$7,397.997
1 Netflix(NFLXON) uz UGX
Sh3,801,566.6
1 Netflix(NFLXON) uz XAF
Fr623,046.65
1 Netflix(NFLXON) uz XCD
$2,946.105
1 Netflix(NFLXON) uz XOF
Fr623,046.65
1 Netflix(NFLXON) uz XPF
Fr112,388.45
1 Netflix(NFLXON) uz BWP
P14,730.525
1 Netflix(NFLXON) uz BZD
$2,193.2115
1 Netflix(NFLXON) uz CVE
$105,154.1255
1 Netflix(NFLXON) uz DJF
Fr193,133.55
1 Netflix(NFLXON) uz DOP
$70,106.3875
1 Netflix(NFLXON) uz DZD
د.ج142,755.1545
1 Netflix(NFLXON) uz FJD
$2,487.822
1 Netflix(NFLXON) uz GNF
Fr9,487,549.25
1 Netflix(NFLXON) uz GTQ
Q8,358.209
1 Netflix(NFLXON) uz GYD
$228,268.58
1 Netflix(NFLXON) uz ISK
kr138,576.05

Netflix resurss

Dziļākai izpratnei par Netflix, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Netflix vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Netflix

Kāda ir Netflix (NFLXON) vērtība šodien?
Reāllaika NFLXON cena USD ir 1,091.15 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NFLXON uz USD cena?
Pašreizējā NFLXON uz USD cena ir $ 1,091.15. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Netflix tirgus maksimums?
NFLXON tirgus maksimums ir $ 999.39K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NFLXON apjoms apgrozībā?
NFLXON apjoms apgrozībā ir 915.91 USD.
Kāda bija NFLXON vēsturiski augstākā cena?
NFLXON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1,265.3897261967002 USD apmērā.
Kāda bija NFLXON vēsturiski zemākā cena?
NFLXON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1,081.0752808596928 USD.
Kāds ir NFLXON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NFLXON tirdzniecības apjoms ir $ 56.79K USD.
Vai NFLXON šogad kāps augstāk?
NFLXON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NFLXON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:57:30 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

NFLXON uz USD kalkulators

Summa

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1,091.15 USD

Tirgot NFLXON

NFLXON/USDT
$1,091.15
$1,091.15$1,091.15
-0.37%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

