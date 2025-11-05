BiržaDEX+
Reāllaika Fortune Room cena šodien ir 0.000000000000000000000003391 USD. Seko līdzi reāllaika NEWFRT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NEWFRT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NEWFRT

NEWFRT Cenas informācija

Kas ir NEWFRT

NEWFRT Tokenomika

NEWFRT Cenas prognoze

NEWFRT Vēsture

NEWFRT iegādes rokasgrāmata

NEWFRT uz bezseguma valūtu konvertētājs

NEWFRT Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Fortune Room logotips

Fortune Room kurss(NEWFRT)

1 NEWFRT uz USD reāllaika cena:

$0.000000000000000000000003391
$0.000000000000000000000003391
-28.55%1D
USD
Fortune Room (NEWFRT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:57:08 (UTC+8)

Fortune Room (NEWFRT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.000000000000000000000002101
$ 0.000000000000000000000002101
24h zemākā
$ 0.00000000000000000000001647
$ 0.00000000000000000000001647
24h augstākā

$ 0.000000000000000000000002101
$ 0.000000000000000000000002101

$ 0.00000000000000000000001647
$ 0.00000000000000000000001647

--
--

--
--

-0.06%

-28.54%

-100.00%

-100.00%

Fortune Room (NEWFRT) reāllaika cena ir $ 0.000000000000000000000003391. Pēdējo 24 stundu laikā NEWFRT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.000000000000000000000002101 līdz augstākajai $ 0.00000000000000000000001647, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NEWFRT visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NEWFRT ir mainījies par -0.06% pēdējā stundā, par -28.54% pēdējo 24 stundu laikā un par -100.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Fortune Room (NEWFRT) tirgus informācija

--
--

$ 516.93K
$ 516.93K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

BSC

Pašreizējais Fortune Room tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 516.93K. NEWFRT apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Fortune Room (NEWFRT) cenas vēsture USD

Seko Fortune Room cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00000000000000000000000135498-28.54%
30 dienas$ -0.000000000024999999999996609-100.00%
60 dienas$ -0.000079999999999999999996609-100.00%
90 dienas$ -0.000079999999999999999996609-100.00%
Fortune Room Cenas izmaiņas šodien

Šodien NEWFRT cena mainījās par $ -0.00000000000000000000000135498 (-28.54%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Fortune Room 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000000000024999999999996609 (-100.00%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Fortune Room 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, NEWFRT piedzīvoja izmaiņas $ -0.000079999999999999999996609 (-100.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Fortune Room 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000079999999999999999996609 (-100.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Fortune Room (NEWFRT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Fortune Room cenas vēstures lapu.

Kas ir Fortune Room (NEWFRT)?

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Fortune Room ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt NEWFRT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Fortune Room mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Fortune Room pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Fortune Room cenas prognoze (USD)

Kāda būs Fortune Room (NEWFRT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Fortune Room (NEWFRT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Fortune Room prognozes.

Apskati Fortune Room cenas prognozi!

Fortune Room (NEWFRT) tokenomika

Fortune Room (NEWFRT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NEWFRT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Fortune Room (NEWFRT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Fortune Room? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Fortune Room MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

NEWFRT uz vietējām valūtām

Fortune Room resurss

Dziļākai izpratnei par Fortune Room, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Fortune Room

Kāda ir Fortune Room (NEWFRT) vērtība šodien?
Reāllaika NEWFRT cena USD ir 0.000000000000000000000003391 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NEWFRT uz USD cena?
Pašreizējā NEWFRT uz USD cena ir $ 0.000000000000000000000003391. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Fortune Room tirgus maksimums?
NEWFRT tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NEWFRT apjoms apgrozībā?
NEWFRT apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija NEWFRT vēsturiski augstākā cena?
NEWFRT sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija NEWFRT vēsturiski zemākā cena?
NEWFRT sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir NEWFRT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NEWFRT tirdzniecības apjoms ir $ 516.93K USD.
Vai NEWFRT šogad kāps augstāk?
NEWFRT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NEWFRT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:57:08 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

