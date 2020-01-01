NeuroWeb AI (NEURO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par NeuroWeb AI (NEURO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

NeuroWeb AI (NEURO) informācija

NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://neuroweb.ai/
Tehniskais dokuments:
https://docs.neuroweb.ai/neuro-token
Bloku pārlūks:
https://neuroweb.subscan.io/

NeuroWeb AI (NEURO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos NeuroWeb AI (NEURO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 548.75M
$ 548.75M$ 548.75M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 18.25M
$ 18.25M$ 18.25M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01079394860652428
$ 0.01079394860652428$ 0.01079394860652428
Pašreizējā cena:
$ 0.01825
$ 0.01825$ 0.01825

NeuroWeb AI (NEURO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

NeuroWeb AI (NEURO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NEURO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NEURO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NEURO tokenomiku, uzzini NEURO tokena reāllaika cenu!

