neur.sh (NEUR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par neur.sh (NEUR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
neur.sh (NEUR) informācija

Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://neur.sh/
Tehniskais dokuments:
https://docs.neur.sh/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump

neur.sh (NEUR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos neur.sh (NEUR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 749.61K
$ 749.61K$ 749.61K
Kopējais apjoms:
$ 999.43M
$ 999.43M$ 999.43M
Apjoms apgrozībā:
$ 919.43M
$ 919.43M$ 919.43M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 814.84K
$ 814.84K$ 814.84K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.08
$ 0.08$ 0.08
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000612785356811499
$ 0.000612785356811499$ 0.000612785356811499
Pašreizējā cena:
$ 0.0008153
$ 0.0008153$ 0.0008153

neur.sh (NEUR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

neur.sh (NEUR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NEUR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NEUR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NEUR tokenomiku, uzzini NEUR tokena reāllaika cenu!

Atruna

