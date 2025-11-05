BiržaDEX+
Reāllaika NetX cena šodien ir 0.6924 USD. Seko līdzi reāllaika NETX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NETX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NETX

NETX Cenas informācija

Kas ir NETX

NETX Tehniskais dokuments

NETX Oficiālā tīmekļa vietne

NETX Tokenomika

NETX Cenas prognoze

NETX Vēsture

NETX iegādes rokasgrāmata

NETX uz bezseguma valūtu konvertētājs

NETX Tūlītējie darījumi

NetX logotips

NetX kurss(NETX)

1 NETX uz USD reāllaika cena:

$0.6929
$0.6929
-9.82%1D
USD
NetX (NETX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:57:00 (UTC+8)

NetX (NETX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.6754
$ 0.6754
24h zemākā
$ 0.818
$ 0.818
24h augstākā

$ 0.6754
$ 0.6754

$ 0.818
$ 0.818

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666

$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642

+1.58%

-9.82%

-7.86%

-7.86%

NetX (NETX) reāllaika cena ir $ 0.6924. Pēdējo 24 stundu laikā NETX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.6754 līdz augstākajai $ 0.818, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NETX visu laiku augstākā cena ir $ 1.9687184275031666, savukārt zemākā - $ 0.658241367627642.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NETX ir mainījies par +1.58% pēdējā stundā, par -9.82% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

NetX (NETX) tirgus informācija

No.1013

$ 11.31M
$ 11.31M

$ 353.53K
$ 353.53K

$ 13.85M
$ 13.85M

16.34M
16.34M

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

81.67%

BSC

Pašreizējais NetX tirgus maksimums ir $ 11.31M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 353.53K. NETX apjoms apgrozībā ir 16.34M ar kopējo apjomu 20000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.85M.

NetX (NETX) cenas vēsture USD

Seko NetX cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.075452-9.82%
30 dienas$ -0.5308-43.40%
60 dienas$ +0.1924+38.48%
90 dienas$ +0.1924+38.48%
NetX Cenas izmaiņas šodien

Šodien NETX cena mainījās par $ -0.075452 (-9.82%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

NetX 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.5308 (-43.40%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

NetX 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, NETX piedzīvoja izmaiņas $ +0.1924 (+38.48%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

NetX 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.1924 (+38.48%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu NetX (NETX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati NetX cenas vēstures lapu.

Kas ir NetX (NETX)?

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu NetX ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt NETX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par NetX mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu NetX pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

NetX cenas prognoze (USD)

Kāda būs NetX (NETX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu NetX (NETX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa NetX prognozes.

Apskati NetX cenas prognozi!

NetX (NETX) tokenomika

NetX (NETX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NETX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties NetX (NETX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties NetX? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties NetX MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

NETX uz vietējām valūtām

1 NetX(NETX) uz VND
18,220.506
1 NetX(NETX) uz AUD
A$1.066296
1 NetX(NETX) uz GBP
0.526224
1 NetX(NETX) uz EUR
0.602388
1 NetX(NETX) uz USD
$0.6924
1 NetX(NETX) uz MYR
RM2.901156
1 NetX(NETX) uz TRY
29.143116
1 NetX(NETX) uz JPY
¥105.9372
1 NetX(NETX) uz ARS
ARS$1,009.325328
1 NetX(NETX) uz RUB
56.0844
1 NetX(NETX) uz INR
61.436652
1 NetX(NETX) uz IDR
Rp11,539.995384
1 NetX(NETX) uz PHP
40.60926
1 NetX(NETX) uz EGP
￡E.32.75052
1 NetX(NETX) uz BRL
R$3.73896
1 NetX(NETX) uz CAD
C$0.96936
1 NetX(NETX) uz BDT
84.40356
1 NetX(NETX) uz NGN
999.1332
1 NetX(NETX) uz COP
$2,673.3564
1 NetX(NETX) uz ZAR
R.12.144696
1 NetX(NETX) uz UAH
29.136192
1 NetX(NETX) uz TZS
T.Sh.1,705.41582
1 NetX(NETX) uz VES
Bs154.4052
1 NetX(NETX) uz CLP
$655.0104
1 NetX(NETX) uz PKR
Rs195.755328
1 NetX(NETX) uz KZT
362.88684
1 NetX(NETX) uz THB
฿22.558392
1 NetX(NETX) uz TWD
NT$21.415932
1 NetX(NETX) uz AED
د.إ2.541108
1 NetX(NETX) uz CHF
Fr0.560844
1 NetX(NETX) uz HKD
HK$5.379948
1 NetX(NETX) uz AMD
֏264.87762
1 NetX(NETX) uz MAD
.د.م6.446244
1 NetX(NETX) uz MXN
$12.934032
1 NetX(NETX) uz SAR
ريال2.5965
1 NetX(NETX) uz ETB
Br105.674088
1 NetX(NETX) uz KES
KSh89.451156
1 NetX(NETX) uz JOD
د.أ0.4909116
1 NetX(NETX) uz PLN
2.568804
1 NetX(NETX) uz RON
лв3.067332
1 NetX(NETX) uz SEK
kr6.633192
1 NetX(NETX) uz BGN
лв1.17708
1 NetX(NETX) uz HUF
Ft234.155832
1 NetX(NETX) uz CZK
14.7135
1 NetX(NETX) uz KWD
د.ك0.2125668
1 NetX(NETX) uz ILS
2.257224
1 NetX(NETX) uz BOB
Bs4.784484
1 NetX(NETX) uz AZN
1.17708
1 NetX(NETX) uz TJS
SM6.383928
1 NetX(NETX) uz GEL
1.883328
1 NetX(NETX) uz AOA
Kz634.646916
1 NetX(NETX) uz BHD
.د.ب0.2603424
1 NetX(NETX) uz BMD
$0.6924
1 NetX(NETX) uz DKK
kr4.5006
1 NetX(NETX) uz HNL
L18.237816
1 NetX(NETX) uz MUR
31.78116
1 NetX(NETX) uz NAD
$11.985444
1 NetX(NETX) uz NOK
kr7.076328
1 NetX(NETX) uz NZD
$1.225548
1 NetX(NETX) uz PAB
B/.0.6924
1 NetX(NETX) uz PGK
K2.915004
1 NetX(NETX) uz QAR
ر.ق2.520336
1 NetX(NETX) uz RSD
дин.70.687116
1 NetX(NETX) uz UZS
soʻm8,342.166756
1 NetX(NETX) uz ALL
L58.237764
1 NetX(NETX) uz ANG
ƒ1.239396
1 NetX(NETX) uz AWG
ƒ1.239396
1 NetX(NETX) uz BBD
$1.3848
1 NetX(NETX) uz BAM
KM1.17708
1 NetX(NETX) uz BIF
Fr2,041.8876
1 NetX(NETX) uz BND
$0.90012
1 NetX(NETX) uz BSD
$0.6924
1 NetX(NETX) uz JMD
$111.150972
1 NetX(NETX) uz KHR
2,780.719944
1 NetX(NETX) uz KMF
Fr294.9624
1 NetX(NETX) uz LAK
15,052.173612
1 NetX(NETX) uz LKR
රු211.029672
1 NetX(NETX) uz MDL
L11.729256
1 NetX(NETX) uz MGA
Ar3,104.92932
1 NetX(NETX) uz MOP
P5.5392
1 NetX(NETX) uz MVR
10.66296
1 NetX(NETX) uz MWK
MK1,202.082564
1 NetX(NETX) uz MZN
MT44.27898
1 NetX(NETX) uz NPR
रु98.223864
1 NetX(NETX) uz PYG
4,910.5008
1 NetX(NETX) uz RWF
Fr1,003.2876
1 NetX(NETX) uz SBD
$5.698452
1 NetX(NETX) uz SCR
9.811308
1 NetX(NETX) uz SRD
$26.6574
1 NetX(NETX) uz SVC
$6.0585
1 NetX(NETX) uz SZL
L11.985444
1 NetX(NETX) uz TMT
m2.430324
1 NetX(NETX) uz TND
د.ت2.0308092
1 NetX(NETX) uz TTD
$4.694472
1 NetX(NETX) uz UGX
Sh2,412.3216
1 NetX(NETX) uz XAF
Fr395.3604
1 NetX(NETX) uz XCD
$1.86948
1 NetX(NETX) uz XOF
Fr395.3604
1 NetX(NETX) uz XPF
Fr71.3172
1 NetX(NETX) uz BWP
P9.3474
1 NetX(NETX) uz BZD
$1.391724
1 NetX(NETX) uz CVE
$66.726588
1 NetX(NETX) uz DJF
Fr122.5548
1 NetX(NETX) uz DOP
$44.4867
1 NetX(NETX) uz DZD
د.ج90.586692
1 NetX(NETX) uz FJD
$1.578672
1 NetX(NETX) uz GNF
Fr6,020.418
1 NetX(NETX) uz GTQ
Q5.303784
1 NetX(NETX) uz GYD
$144.85008
1 NetX(NETX) uz ISK
kr87.9348

NetX resurss

Dziļākai izpratnei par NetX, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā NetX vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par NetX

Kāda ir NetX (NETX) vērtība šodien?
Reāllaika NETX cena USD ir 0.6924 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NETX uz USD cena?
Pašreizējā NETX uz USD cena ir $ 0.6924. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir NetX tirgus maksimums?
NETX tirgus maksimums ir $ 11.31M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NETX apjoms apgrozībā?
NETX apjoms apgrozībā ir 16.34M USD.
Kāda bija NETX vēsturiski augstākā cena?
NETX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.9687184275031666 USD apmērā.
Kāda bija NETX vēsturiski zemākā cena?
NETX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.658241367627642 USD.
Kāds ir NETX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NETX tirdzniecības apjoms ir $ 353.53K USD.
Vai NETX šogad kāps augstāk?
NETX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NETX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:57:00 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

