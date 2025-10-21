Reāllaika NEET cena šodien ir 0.037544 USD. Seko līdzi reāllaika NEET uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NEET cenas tendenci MEXC.Reāllaika NEET cena šodien ir 0.037544 USD. Seko līdzi reāllaika NEET uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NEET cenas tendenci MEXC.

NEET logotips

NEET kurss(NEET)

1 NEET uz USD reāllaika cena:

$0.037552
-7.09%1D
USD
NEET (NEET) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-21 02:03:20 (UTC+8)

NEET (NEET) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.034
24h zemākā
$ 0.049026
24h augstākā

$ 0.034
$ 0.049026
--
--
+2.16%

-7.09%

+13.98%

+13.98%

NEET (NEET) reāllaika cena ir $ 0.037544. Pēdējo 24 stundu laikā NEET tika tirgots robežās no zemākās $ 0.034 līdz augstākajai $ 0.049026, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NEET visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NEET ir mainījies par +2.16% pēdējā stundā, par -7.09% pēdējo 24 stundu laikā un par +13.98% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

NEET (NEET) tirgus informācija

--
$ 95.70K
$ 0.00
--
--
SOL

Pašreizējais NEET tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 95.70K. NEET apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

NEET (NEET) cenas vēsture USD

Seko NEET cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00286561-7.09%
30 dienas$ +0.021293+131.02%
60 dienas$ +0.015056+66.95%
90 dienas$ +0.029698+378.51%
NEET Cenas izmaiņas šodien

Šodien NEET cena mainījās par $ -0.00286561 (-7.09%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

NEET 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.021293 (+131.02%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

NEET 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, NEET piedzīvoja izmaiņas $ +0.015056 (+66.95%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

NEET 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.029698 (+378.51%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu NEET (NEET) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati NEET cenas vēstures lapu.

Kas ir NEET (NEET)?

NEET (Not in Employment, Education, or Training) was once a label for the disengaged. In crypto, it’s now rebellion: rejecting 9-to-5, mocking hustle culture, and embracing dark humor.Memes, nihilism, and degen trading as protest—NEET is the flex.

NEET ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu NEET ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt NEET steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par NEET mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu NEET pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

NEET cenas prognoze (USD)

Kāda būs NEET (NEET) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu NEET (NEET) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa NEET prognozes.

Apskati NEET cenas prognozi!

NEET (NEET) tokenomika

NEET (NEET) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NEET tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties NEET (NEET)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties NEET? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties NEET MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

NEET uz vietējām valūtām

NEET resurss

Dziļākai izpratnei par NEET, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par NEET

Kāda ir NEET (NEET) vērtība šodien?
Reāllaika NEET cena USD ir 0.037544 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NEET uz USD cena?
Pašreizējā NEET uz USD cena ir $ 0.037544. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir NEET tirgus maksimums?
NEET tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NEET apjoms apgrozībā?
NEET apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija NEET vēsturiski augstākā cena?
NEET sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija NEET vēsturiski zemākā cena?
NEET sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir NEET tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NEET tirdzniecības apjoms ir $ 95.70K USD.
Vai NEET šogad kāps augstāk?
NEET cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NEET cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-21 02:03:20 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

