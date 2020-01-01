Nigella Diamond Club (NDC) tokenomika

Nigella Diamond Club (NDC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Nigella Diamond Club (NDC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Nigella Diamond Club (NDC) informācija

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ndc.nigella.io
Tehniskais dokuments:
https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4

Nigella Diamond Club (NDC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Nigella Diamond Club (NDC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 59.59K
$ 59.59K$ 59.59K
Kopējais apjoms:
$ 88.00M
$ 88.00M$ 88.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 7.36M
$ 7.36M$ 7.36M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 712.80K
$ 712.80K$ 712.80K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.746
$ 1.746$ 1.746
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00001097267523913
$ 0.00001097267523913$ 0.00001097267523913
Pašreizējā cena:
$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081

Nigella Diamond Club (NDC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nigella Diamond Club (NDC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NDC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NDC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NDC tokenomiku, uzzini NDC tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties NDC

Vēlies iekļaut Nigella Diamond Club (NDC) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas NDC iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Nigella Diamond Club (NDC) cenas vēsture

NDC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

NDC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NDC? Mūsu NDC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.