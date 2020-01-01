nuco.cloud (NCDT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par nuco.cloud (NCDT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nuco.cloud/
Tehniskais dokuments:
https://nuco.cloud/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b

nuco.cloud (NCDT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos nuco.cloud (NCDT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.53M
Kopējais apjoms:
$ 50.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 50.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.53M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.4036
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0305
nuco.cloud (NCDT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

nuco.cloud (NCDT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NCDT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NCDT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NCDT tokenomiku, uzzini NCDT tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

