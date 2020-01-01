Atlas Navi (NAVI) tokenomika

Atlas Navi (NAVI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Atlas Navi (NAVI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Atlas Navi (NAVI) informācija

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.atlasnavi.com/
Tehniskais dokuments:
https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1

Atlas Navi (NAVI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Atlas Navi (NAVI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.19M
Kopējais apjoms:
$ 300.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 161.71M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.63M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.75
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.014185779862416587
Pašreizējā cena:
$ 0.0321
Atlas Navi (NAVI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Atlas Navi (NAVI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NAVI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NAVI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NAVI tokenomiku, uzzini NAVI tokena reāllaika cenu!

