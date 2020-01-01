Napoli Fan Token (NAP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Napoli Fan Token (NAP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Napoli Fan Token (NAP) informācija

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/
Bloku pārlūks:
https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77

Napoli Fan Token (NAP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Napoli Fan Token (NAP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M
Kopējais apjoms:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.78M
$ 6.78M$ 6.78M
Visu laiku augstākā cena:
$ 12.409
$ 12.409$ 12.409
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.43330404301464787
$ 0.43330404301464787$ 0.43330404301464787
Pašreizējā cena:
$ 0.678
$ 0.678$ 0.678

Napoli Fan Token (NAP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Napoli Fan Token (NAP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NAP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NAP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NAP tokenomiku, uzzini NAP tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties NAP

Vēlies iekļaut Napoli Fan Token (NAP) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas NAP iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Napoli Fan Token (NAP) cenas vēsture

NAP cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

NAP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NAP? Mūsu NAP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

