Reāllaika Naoris Protocol cena šodien ir 0.04641 USD. Seko līdzi reāllaika NAORIS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NAORIS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NAORIS

NAORIS Cenas informācija

Kas ir NAORIS

NAORIS Tehniskais dokuments

NAORIS Oficiālā tīmekļa vietne

NAORIS Tokenomika

NAORIS Cenas prognoze

NAORIS Vēsture

NAORIS iegādes rokasgrāmata

NAORIS uz bezseguma valūtu konvertētājs

NAORIS Tūlītējie darījumi

NAORIS USDT-M Futures

Naoris Protocol logotips

Naoris Protocol kurss(NAORIS)

1 NAORIS uz USD reāllaika cena:

$0.04636
$0.04636$0.04636
-28.83%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) Tiešsaistes cenu diagramma
Naoris Protocol (NAORIS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.04116
$ 0.04116$ 0.04116
24h zemākā
$ 0.06726
$ 0.06726$ 0.06726
24h augstākā

$ 0.04116
$ 0.04116$ 0.04116

$ 0.06726
$ 0.06726$ 0.06726

--
----

--
----

+3.75%

-28.83%

-7.99%

-7.99%

Naoris Protocol (NAORIS) reāllaika cena ir $ 0.04641. Pēdējo 24 stundu laikā NAORIS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.04116 līdz augstākajai $ 0.06726, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NAORIS visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NAORIS ir mainījies par +3.75% pēdējā stundā, par -28.83% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Naoris Protocol (NAORIS) tirgus informācija

--
----

$ 446.44K
$ 446.44K$ 446.44K

$ 185.64M
$ 185.64M$ 185.64M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Pašreizējais Naoris Protocol tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 446.44K. NAORIS apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 4000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 185.64M.

Naoris Protocol (NAORIS) cenas vēsture USD

Seko Naoris Protocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0187798-28.83%
30 dienas$ -0.01316-22.10%
60 dienas$ +0.02229+92.41%
90 dienas$ +0.01404+43.37%
Naoris Protocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien NAORIS cena mainījās par $ -0.0187798 (-28.83%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Naoris Protocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.01316 (-22.10%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Naoris Protocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, NAORIS piedzīvoja izmaiņas $ +0.02229 (+92.41%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Naoris Protocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.01404 (+43.37%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Naoris Protocol (NAORIS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Naoris Protocol cenas vēstures lapu.

Kas ir Naoris Protocol (NAORIS)?

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Naoris Protocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt NAORIS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Naoris Protocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Naoris Protocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Naoris Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Naoris Protocol (NAORIS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Naoris Protocol (NAORIS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Naoris Protocol prognozes.

Apskati Naoris Protocol cenas prognozi!

Naoris Protocol (NAORIS) tokenomika

Naoris Protocol (NAORIS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NAORIS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Naoris Protocol (NAORIS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Naoris Protocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Naoris Protocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

NAORIS uz vietējām valūtām

1 Naoris Protocol(NAORIS) uz VND
1,221.27915
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz AUD
A$0.0714714
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz GBP
0.0352716
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz EUR
0.0403767
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz USD
$0.04641
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz MYR
RM0.1944579
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz TRY
1.9533969
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz JPY
¥7.10073
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz ARS
ARS$67.6527852
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz RUB
3.75921
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz INR
4.1179593
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz IDR
Rp773.4996906
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz PHP
2.7219465
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz EGP
￡E.2.195193
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BRL
R$0.250614
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz CAD
C$0.064974
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BDT
5.657379
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz NGN
66.96963
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz COP
$179.18901
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz ZAR
R.0.8140314
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz UAH
1.9529328
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz TZS
T.Sh.114.3101505
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz VES
Bs10.34943
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz CLP
$43.90386
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz PKR
Rs13.1210352
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz KZT
24.323481
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz THB
฿1.5120378
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz TWD
NT$1.4354613
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz AED
د.إ0.1703247
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz CHF
Fr0.0375921
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz HKD
HK$0.3606057
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz AMD
֏17.7541455
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz MAD
.د.م0.4320771
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz MXN
$0.8669388
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz SAR
ريال0.1740375
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz ETB
Br7.0830942
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz KES
KSh5.9957079
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz JOD
د.أ0.03290469
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz PLN
0.1721811
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz RON
лв0.2055963
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz SEK
kr0.4446078
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BGN
лв0.078897
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz HUF
Ft15.6949338
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz CZK
0.9857484
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz KWD
د.ك0.01424787
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz ILS
0.1512966
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BOB
Bs0.3206931
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz AZN
0.078897
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz TJS
SM0.4279002
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz GEL
0.1262352
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz AOA
Kz42.5389419
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BHD
.د.ب0.01749657
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BMD
$0.04641
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz DKK
kr0.301665
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz HNL
L1.2224394
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz MUR
2.130219
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz NAD
$0.8033571
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz NOK
kr0.4743102
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz NZD
$0.0821457
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz PAB
B/.0.04641
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz PGK
K0.1953861
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz QAR
ر.ق0.1689324
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz RSD
дин.4.7379969
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz UZS
soʻm559.1564979
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz ALL
L3.9035451
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz ANG
ƒ0.0830739
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz AWG
ƒ0.0830739
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BBD
$0.09282
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BAM
KM0.078897
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BIF
Fr136.86309
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BND
$0.060333
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BSD
$0.04641
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz JMD
$7.4501973
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz KHR
186.3853446
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz KMF
Fr19.77066
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz LAK
1,008.9130233
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz LKR
රු14.1448398
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz MDL
L0.7861854
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz MGA
Ar208.116363
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz MOP
P0.37128
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz MVR
0.714714
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz MWK
MK80.5728651
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz MZN
MT2.9679195
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz NPR
रु6.5837226
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz PYG
329.13972
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz RWF
Fr67.24809
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz SBD
$0.3819543
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz SCR
0.6576297
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz SRD
$1.786785
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz SVC
$0.4060875
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz SZL
L0.8033571
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz TMT
m0.1628991
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz TND
د.ت0.13612053
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz TTD
$0.3146598
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz UGX
Sh161.69244
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz XAF
Fr26.50011
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz XCD
$0.125307
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz XOF
Fr26.50011
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz XPF
Fr4.78023
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BWP
P0.626535
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz BZD
$0.0932841
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz CVE
$4.4725317
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz DJF
Fr8.21457
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz DOP
$2.9818425
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz DZD
د.ج6.0718203
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz FJD
$0.1058148
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz GNF
Fr403.53495
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz GTQ
Q0.3555006
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz GYD
$9.708972
1 Naoris Protocol(NAORIS) uz ISK
kr5.89407

Naoris Protocol resurss

Dziļākai izpratnei par Naoris Protocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Naoris Protocol vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Naoris Protocol

Kāda ir Naoris Protocol (NAORIS) vērtība šodien?
Reāllaika NAORIS cena USD ir 0.04641 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NAORIS uz USD cena?
Pašreizējā NAORIS uz USD cena ir $ 0.04641. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Naoris Protocol tirgus maksimums?
NAORIS tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NAORIS apjoms apgrozībā?
NAORIS apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija NAORIS vēsturiski augstākā cena?
NAORIS sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija NAORIS vēsturiski zemākā cena?
NAORIS sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir NAORIS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NAORIS tirdzniecības apjoms ir $ 446.44K USD.
Vai NAORIS šogad kāps augstāk?
NAORIS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NAORIS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Naoris Protocol (NAORIS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

NAORIS uz USD kalkulators

Summa

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.04641 USD

Tirgot NAORIS

NAORIS/USDT
$0.04636
$0.04636$0.04636
-28.87%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

