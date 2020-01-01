Nettensor (NAO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Nettensor (NAO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Nettensor (NAO) informācija

Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nettensor.com
Tehniskais dokuments:
https://docs.nettensor.com/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d

Nettensor (NAO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Nettensor (NAO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
Apjoms apgrozībā: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 190.20K
$ 190.20K
Visu laiku augstākā cena:
Visu laiku augstākā cena: $ 0.296
$ 0.296
$ 0.296$ 0.296
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000348352925441714
Pašreizējā cena:
Pašreizējā cena:
$ 0.001902
$ 0.001902$ 0.001902

Nettensor (NAO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nettensor (NAO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NAO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NAO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NAO tokenomiku, uzzini NAO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties NAO

Vēlies iekļaut Nettensor (NAO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas NAO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Nettensor (NAO) cenas vēsture

NAO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

NAO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NAO? Mūsu NAO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.