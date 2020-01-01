Myro (MYRO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Myro (MYRO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Myro (MYRO) informācija

Myro is a decentralized cryptocurrency that is powered by the Solana blockchain. It is a community-driven project that is dedicated to making cryptocurrency more accessible and fun for everyone.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://myrothedog.com/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/HhJpBhRRn4g56VsyLuT8DL5Bv31HkXqsrahTTUCZeZg4

Myro (MYRO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Myro (MYRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 22.21M
$ 22.21M
Kopējais apjoms:
$ 999.98M
$ 999.98M
Apjoms apgrozībā:
$ 944.20M
$ 944.20M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 23.52M
$ 23.52M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.44752
$ 0.44752
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001825863093187265
$ 0.001825863093187265
Pašreizējā cena:
$ 0.02352
$ 0.02352

Myro (MYRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Myro (MYRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MYRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MYRO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MYRO tokenomiku, uzzini MYRO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MYRO

Vēlies iekļaut Myro (MYRO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MYRO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Myro (MYRO) cenas vēsture

MYRO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MYRO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MYRO? Mūsu MYRO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.