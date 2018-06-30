MX Token (MX) tokenomika
MX Token (MX) informācija
MX TOKEN (MX) ir decentralizēts digitālais aktīvs, kas izstrādāts MEXC platformā, balstoties uz Ethereum blokķēdē. Kā MEXC pamata tokens, tā galvenais mērķis ir nodrošināt lietotājiem drošu un stabilu tirdzniecības pieredzi un kļūt par nozares līderi. MX īpašnieki ir tiesīgi uz dažādiem ieguvumiem MEXCā, tādiem kā atlīdzība par MX turēšanu, balsot un saņemt atlaidi abonēšanai, kā arī saņemt bezmaksas "airdrops" jaunās sarakstu balsošanai.
MX Token (MX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos MX Token (MX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Padziļināta MX Token (MX) tokena struktūra
Uzzini, kā tiek izdoti, sadalīti un atbrīvoti MX tokeni. Šajā sadaļā ir aprakstīti galvenie tokena ekonomiskās struktūras aspekti: izmantojamība, lietderība un piešķiršana.
Overview
MX Token (MX) is the native utility token of the MEXC exchange ecosystem. Its token economics are designed to incentivize participation, support ecosystem growth, and ensure long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Total Supply: The total supply of MX Token is fixed and capped, with no further increases planned.
- Issuance Model: MX Token was initially distributed through a combination of pre-distribution (private sales, team, foundation, marketing) and ongoing mining incentives (transaction mining).
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Description
|Pre-distribution
|49%
|Early supporters, strategic partners, team, foundation, private sales, marketing/operations
|Transaction Mining
|51%
|Daily incentives for users participating in transaction mining
- Pre-distribution Breakdown:
- Early Supporters: 5%
- Strategic Partners: 4%
- Team and Platform: 12%
- Foundation: 18%
- Private Sales: 9%
- Marketing & Operations: 1%
- Transaction Mining: 51% of the total supply is released daily to incentivize user participation in the exchange ecosystem.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: MX Token is primarily used within the MEXC ecosystem for:
- Trading fee discounts
- Participation in token sales and launchpad events
- Staking and earning rewards
- Governance and voting on platform proposals
- Incentives: Users are rewarded with MX Tokens for trading activity (transaction mining), staking, and participating in ecosystem initiatives.
Locking Mechanism
- Pre-distribution Locking: Tokens allocated during pre-distribution are subject to a daily unlocking schedule, ensuring gradual release into circulation.
- Transaction Mining: Tokens earned through transaction mining are distributed daily, with no additional lock-up unless specified by the platform for specific campaigns or products.
Unlocking Time
|Allocation Category
|Unlocking Schedule
|Pre-distribution
|Unlocked daily in proportion to transaction mining
|Private Sale (10% of 9%)
|Pre-released before the rest of pre-distribution
|Transaction Mining
|Distributed daily as users participate
- Unlocking Ratio: The number of tokens distributed as part of pre-distribution (49% of total issuance) is unlocked daily according to the ratio of 49:51 (pre-distribution:transaction mining).
- Private Sale Pre-release: 10% of the private sale allocation (0.9% of total supply) is released prior to the rest of the pre-distribution tokens.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply, initial pre-distribution + ongoing transaction mining
|Allocation
|49% pre-distribution, 51% transaction mining
|Usage
|Trading fee discounts, staking, governance, launchpad participation
|Incentives
|Transaction mining rewards, staking rewards, ecosystem participation
|Locking
|Pre-distribution tokens unlocked daily; transaction mining tokens distributed daily
|Unlocking
|Daily, proportional to 49:51 ratio; private sale pre-release for 10% of private sale pool
Implications and Analysis
- Gradual Unlocking: The daily unlocking mechanism for pre-distribution tokens, tied to transaction mining, helps prevent sudden large inflows of tokens into the market, supporting price stability and long-term alignment.
- Ecosystem Growth: The majority allocation to transaction mining incentivizes active participation and liquidity provision, fostering a vibrant exchange ecosystem.
- Stakeholder Alignment: Vesting and gradual unlocking for team and early supporters ensure long-term commitment and reduce the risk of early sell-offs.
- Utility-Driven Demand: MX Token’s use for trading discounts, governance, and launchpad access creates ongoing demand and utility, supporting its value proposition.
Note: The above information is based on the most recent and comprehensive data available. For the latest updates or changes to MX Token’s tokenomics, always refer to official MEXC documentation and announcements.
MX Token (MX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
MX Token (MX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MX tokenomiku, uzzini MX tokena reāllaika cenu!
Atruna
