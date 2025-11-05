BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Micron Technology cena šodien ir 218.22 USD. Seko līdzi reāllaika MUON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MUON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Micron Technology cena šodien ir 218.22 USD. Seko līdzi reāllaika MUON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MUON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MUON

MUON Cenas informācija

Kas ir MUON

MUON Oficiālā tīmekļa vietne

MUON Tokenomika

MUON Cenas prognoze

MUON Vēsture

MUON iegādes rokasgrāmata

MUON uz bezseguma valūtu konvertētājs

MUON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Micron Technology logotips

Micron Technology kurss(MUON)

1 MUON uz USD reāllaika cena:

$218.22
$218.22$218.22
-3.03%1D
USD
Micron Technology (MUON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:56:24 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 218.16
$ 218.16$ 218.16
24h zemākā
$ 235.1
$ 235.1$ 235.1
24h augstākā

$ 218.16
$ 218.16$ 218.16

$ 235.1
$ 235.1$ 235.1

$ 237.18320578828482
$ 237.18320578828482$ 237.18320578828482

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592

-1.18%

-3.03%

-1.72%

-1.72%

Micron Technology (MUON) reāllaika cena ir $ 218.22. Pēdējo 24 stundu laikā MUON tika tirgots robežās no zemākās $ 218.16 līdz augstākajai $ 235.1, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MUON visu laiku augstākā cena ir $ 237.18320578828482, savukārt zemākā - $ 117.45321659889592.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MUON ir mainījies par -1.18% pēdējā stundā, par -3.03% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Micron Technology (MUON) tirgus informācija

No.1867

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

$ 59.11K
$ 59.11K$ 59.11K

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

7.45K
7.45K 7.45K

7,452.67610938
7,452.67610938 7,452.67610938

ETH

Pašreizējais Micron Technology tirgus maksimums ir $ 1.63M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 59.11K. MUON apjoms apgrozībā ir 7.45K ar kopējo apjomu 7452.67610938. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.63M.

Micron Technology (MUON) cenas vēsture USD

Seko Micron Technology cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -6.8187-3.03%
30 dienas$ +30.26+16.09%
60 dienas$ +118.22+118.22%
90 dienas$ +118.22+118.22%
Micron Technology Cenas izmaiņas šodien

Šodien MUON cena mainījās par $ -6.8187 (-3.03%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Micron Technology 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +30.26 (+16.09%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Micron Technology 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MUON piedzīvoja izmaiņas $ +118.22 (+118.22%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Micron Technology 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +118.22 (+118.22%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Micron Technology (MUON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Micron Technology cenas vēstures lapu.

Kas ir Micron Technology (MUON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Micron Technology ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MUON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Micron Technology mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Micron Technology pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Micron Technology cenas prognoze (USD)

Kāda būs Micron Technology (MUON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Micron Technology (MUON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Micron Technology prognozes.

Apskati Micron Technology cenas prognozi!

Micron Technology (MUON) tokenomika

Micron Technology (MUON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MUON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Micron Technology (MUON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Micron Technology? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Micron Technology MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MUON uz vietējām valūtām

1 Micron Technology(MUON) uz VND
5,742,459.3
1 Micron Technology(MUON) uz AUD
A$336.0588
1 Micron Technology(MUON) uz GBP
165.8472
1 Micron Technology(MUON) uz EUR
189.8514
1 Micron Technology(MUON) uz USD
$218.22
1 Micron Technology(MUON) uz MYR
RM914.3418
1 Micron Technology(MUON) uz TRY
9,184.8798
1 Micron Technology(MUON) uz JPY
¥33,387.66
1 Micron Technology(MUON) uz ARS
ARS$318,103.6584
1 Micron Technology(MUON) uz RUB
17,675.82
1 Micron Technology(MUON) uz INR
19,362.6606
1 Micron Technology(MUON) uz IDR
Rp3,636,998.5452
1 Micron Technology(MUON) uz PHP
12,798.603
1 Micron Technology(MUON) uz EGP
￡E.10,321.806
1 Micron Technology(MUON) uz BRL
R$1,178.388
1 Micron Technology(MUON) uz CAD
C$305.508
1 Micron Technology(MUON) uz BDT
26,601.018
1 Micron Technology(MUON) uz NGN
314,891.46
1 Micron Technology(MUON) uz COP
$842,547.42
1 Micron Technology(MUON) uz ZAR
R.3,827.5788
1 Micron Technology(MUON) uz UAH
9,182.6976
1 Micron Technology(MUON) uz TZS
T.Sh.537,486.771
1 Micron Technology(MUON) uz VES
Bs48,663.06
1 Micron Technology(MUON) uz CLP
$206,436.12
1 Micron Technology(MUON) uz PKR
Rs61,695.1584
1 Micron Technology(MUON) uz KZT
114,369.102
1 Micron Technology(MUON) uz THB
฿7,109.6076
1 Micron Technology(MUON) uz TWD
NT$6,749.5446
1 Micron Technology(MUON) uz AED
د.إ800.8674
1 Micron Technology(MUON) uz CHF
Fr176.7582
1 Micron Technology(MUON) uz HKD
HK$1,695.5694
1 Micron Technology(MUON) uz AMD
֏83,480.061
1 Micron Technology(MUON) uz MAD
.د.م2,031.6282
1 Micron Technology(MUON) uz MXN
$4,076.3496
1 Micron Technology(MUON) uz SAR
ريال818.325
1 Micron Technology(MUON) uz ETB
Br33,304.7364
1 Micron Technology(MUON) uz KES
KSh28,191.8418
1 Micron Technology(MUON) uz JOD
د.أ154.71798
1 Micron Technology(MUON) uz PLN
809.5962
1 Micron Technology(MUON) uz RON
лв964.5324
1 Micron Technology(MUON) uz SEK
kr2,090.5476
1 Micron Technology(MUON) uz BGN
лв370.974
1 Micron Technology(MUON) uz HUF
Ft73,797.6396
1 Micron Technology(MUON) uz CZK
4,634.9928
1 Micron Technology(MUON) uz KWD
د.ك66.99354
1 Micron Technology(MUON) uz ILS
711.3972
1 Micron Technology(MUON) uz BOB
Bs1,507.9002
1 Micron Technology(MUON) uz AZN
370.974
1 Micron Technology(MUON) uz TJS
SM2,011.9884
1 Micron Technology(MUON) uz GEL
593.5584
1 Micron Technology(MUON) uz AOA
Kz200,018.2698
1 Micron Technology(MUON) uz BHD
.د.ب82.26894
1 Micron Technology(MUON) uz BMD
$218.22
1 Micron Technology(MUON) uz DKK
kr1,418.43
1 Micron Technology(MUON) uz HNL
L5,747.9148
1 Micron Technology(MUON) uz MUR
10,016.298
1 Micron Technology(MUON) uz NAD
$3,777.3882
1 Micron Technology(MUON) uz NOK
kr2,230.2084
1 Micron Technology(MUON) uz NZD
$384.0672
1 Micron Technology(MUON) uz PAB
B/.218.22
1 Micron Technology(MUON) uz PGK
K918.7062
1 Micron Technology(MUON) uz QAR
ر.ق794.3208
1 Micron Technology(MUON) uz RSD
дин.22,278.0798
1 Micron Technology(MUON) uz UZS
soʻm2,629,156.0218
1 Micron Technology(MUON) uz ALL
L18,354.4842
1 Micron Technology(MUON) uz ANG
ƒ390.6138
1 Micron Technology(MUON) uz AWG
ƒ390.6138
1 Micron Technology(MUON) uz BBD
$436.44
1 Micron Technology(MUON) uz BAM
KM370.974
1 Micron Technology(MUON) uz BIF
Fr643,530.78
1 Micron Technology(MUON) uz BND
$283.686
1 Micron Technology(MUON) uz BSD
$218.22
1 Micron Technology(MUON) uz JMD
$35,030.8566
1 Micron Technology(MUON) uz KHR
876,384.6132
1 Micron Technology(MUON) uz KMF
Fr92,961.72
1 Micron Technology(MUON) uz LAK
4,743,912.9486
1 Micron Technology(MUON) uz LKR
රු66,509.0916
1 Micron Technology(MUON) uz MDL
L3,696.6468
1 Micron Technology(MUON) uz MGA
Ar978,563.946
1 Micron Technology(MUON) uz MOP
P1,745.76
1 Micron Technology(MUON) uz MVR
3,360.588
1 Micron Technology(MUON) uz MWK
MK378,853.9242
1 Micron Technology(MUON) uz MZN
MT13,955.169
1 Micron Technology(MUON) uz NPR
रु30,956.6892
1 Micron Technology(MUON) uz PYG
1,547,616.24
1 Micron Technology(MUON) uz RWF
Fr316,200.78
1 Micron Technology(MUON) uz SBD
$1,795.9506
1 Micron Technology(MUON) uz SCR
3,092.1774
1 Micron Technology(MUON) uz SRD
$8,401.47
1 Micron Technology(MUON) uz SVC
$1,909.425
1 Micron Technology(MUON) uz SZL
L3,777.3882
1 Micron Technology(MUON) uz TMT
m765.9522
1 Micron Technology(MUON) uz TND
د.ت640.03926
1 Micron Technology(MUON) uz TTD
$1,479.5316
1 Micron Technology(MUON) uz UGX
Sh760,278.48
1 Micron Technology(MUON) uz XAF
Fr124,603.62
1 Micron Technology(MUON) uz XCD
$589.194
1 Micron Technology(MUON) uz XOF
Fr124,603.62
1 Micron Technology(MUON) uz XPF
Fr22,476.66
1 Micron Technology(MUON) uz BWP
P2,945.97
1 Micron Technology(MUON) uz BZD
$438.6222
1 Micron Technology(MUON) uz CVE
$21,029.8614
1 Micron Technology(MUON) uz DJF
Fr38,624.94
1 Micron Technology(MUON) uz DOP
$14,020.635
1 Micron Technology(MUON) uz DZD
د.ج28,549.7226
1 Micron Technology(MUON) uz FJD
$497.5416
1 Micron Technology(MUON) uz GNF
Fr1,897,422.9
1 Micron Technology(MUON) uz GTQ
Q1,671.5652
1 Micron Technology(MUON) uz GYD
$45,651.624
1 Micron Technology(MUON) uz ISK
kr27,713.94

Micron Technology resurss

Dziļākai izpratnei par Micron Technology, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Micron Technology vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Micron Technology

Kāda ir Micron Technology (MUON) vērtība šodien?
Reāllaika MUON cena USD ir 218.22 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MUON uz USD cena?
Pašreizējā MUON uz USD cena ir $ 218.22. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Micron Technology tirgus maksimums?
MUON tirgus maksimums ir $ 1.63M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MUON apjoms apgrozībā?
MUON apjoms apgrozībā ir 7.45K USD.
Kāda bija MUON vēsturiski augstākā cena?
MUON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 237.18320578828482 USD apmērā.
Kāda bija MUON vēsturiski zemākā cena?
MUON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 117.45321659889592 USD.
Kāds ir MUON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MUON tirdzniecības apjoms ir $ 59.11K USD.
Vai MUON šogad kāps augstāk?
MUON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MUON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:56:24 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MUON uz USD kalkulators

Summa

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 218.22 USD

Tirgot MUON

MUON/USDT
$218.22
$218.22$218.22
-3.03%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,598.61
$100,598.61$100,598.61

-2.50%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,181.60
$3,181.60$3,181.60

-9.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.10
$152.10$152.10

-5.80%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1549
$2.1549$2.1549

-5.57%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,598.61
$100,598.61$100,598.61

-2.50%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,181.60
$3,181.60$3,181.60

-9.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.10
$152.10$152.10

-5.80%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1549
$2.1549$2.1549

-5.57%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15834
$0.15834$0.15834

-3.40%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5500
$2.5500$2.5500

+1,600.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22100
$0.22100$0.22100

+1,340.67%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000262
$0.0000000000000000000000000262$0.0000000000000000000000000262

+279.71%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000235
$0.000000000235$0.000000000235

+173.25%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%