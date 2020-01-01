Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) informācija

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mudol2.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.heroblaze3kd.io/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 12.98K
$ 12.98K$ 12.98K
Kopējais apjoms:
$ 331.27M
$ 331.27M$ 331.27M
Apjoms apgrozībā:
$ 21.75M
$ 21.75M$ 21.75M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 197.77K
$ 197.77K$ 197.77K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.645
$ 0.645$ 0.645
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00090109309026035
$ 0.00090109309026035$ 0.00090109309026035
Pašreizējā cena:
$ 0.000597
$ 0.000597$ 0.000597

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MUDOL2 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MUDOL2 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MUDOL2 tokenomiku, uzzini MUDOL2 tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MUDOL2

Vēlies iekļaut Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MUDOL2 iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) cenas vēsture

MUDOL2 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MUDOL2 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MUDOL2? Mūsu MUDOL2 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.