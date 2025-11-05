BiržaDEX+
Reāllaika Metti Token cena šodien ir 32.23 USD. Seko līdzi reāllaika MTT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MTT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MTT

MTT Cenas informācija

Kas ir MTT

MTT Tehniskais dokuments

MTT Oficiālā tīmekļa vietne

MTT Tokenomika

MTT Cenas prognoze

MTT Vēsture

MTT iegādes rokasgrāmata

MTT uz bezseguma valūtu konvertētājs

MTT Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Metti Token logotips

Metti Token kurss(MTT)

1 MTT uz USD reāllaika cena:

$32.23
-0.86%1D
USD
Metti Token (MTT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:56:04 (UTC+8)

Metti Token (MTT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 32.14
24h zemākā
$ 33
24h augstākā

$ 32.14
$ 33
$ 159.13148291639322
$ 3.009680156954041
+0.15%

-0.86%

-10.20%

-10.20%

Metti Token (MTT) reāllaika cena ir $ 32.23. Pēdējo 24 stundu laikā MTT tika tirgots robežās no zemākās $ 32.14 līdz augstākajai $ 33, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MTT visu laiku augstākā cena ir $ 159.13148291639322, savukārt zemākā - $ 3.009680156954041.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MTT ir mainījies par +0.15% pēdējā stundā, par -0.86% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Metti Token (MTT) tirgus informācija

No.3723

$ 0.00
$ 312.95K
$ 161.15M
0.00
5,000,000
4,998,730
0.00%

BSC

Pašreizējais Metti Token tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 312.95K. MTT apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 4998730. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 161.15M.

Metti Token (MTT) cenas vēsture USD

Seko Metti Token cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.2796-0.86%
30 dienas$ -22.52-41.14%
60 dienas$ -12.79-28.41%
90 dienas$ -32.77-50.42%
Metti Token Cenas izmaiņas šodien

Šodien MTT cena mainījās par $ -0.2796 (-0.86%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Metti Token 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -22.52 (-41.14%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Metti Token 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MTT piedzīvoja izmaiņas $ -12.79 (-28.41%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Metti Token 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -32.77 (-50.42%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Metti Token (MTT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Metti Token cenas vēstures lapu.

Kas ir Metti Token (MTT)?

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Metti Token ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MTT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Metti Token mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Metti Token pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Metti Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Metti Token (MTT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Metti Token (MTT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Metti Token prognozes.

Apskati Metti Token cenas prognozi!

Metti Token (MTT) tokenomika

Metti Token (MTT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MTT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Metti Token (MTT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Metti Token? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Metti Token MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Metti Token resurss

Dziļākai izpratnei par Metti Token, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Metti Token vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Metti Token

Kāda ir Metti Token (MTT) vērtība šodien?
Reāllaika MTT cena USD ir 32.23 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MTT uz USD cena?
Pašreizējā MTT uz USD cena ir $ 32.23. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Metti Token tirgus maksimums?
MTT tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MTT apjoms apgrozībā?
MTT apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija MTT vēsturiski augstākā cena?
MTT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 159.13148291639322 USD apmērā.
Kāda bija MTT vēsturiski zemākā cena?
MTT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 3.009680156954041 USD.
Kāds ir MTT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MTT tirdzniecības apjoms ir $ 312.95K USD.
Vai MTT šogad kāps augstāk?
MTT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MTT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:56:04 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MTT uz USD kalkulators

Summa

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 32.22 USD

Tirgot MTT

MTT/USDT
$32.23
-0.86%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

