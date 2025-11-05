BiržaDEX+
Reāllaika MicroStrategy cena šodien ir 247.33 USD. Seko līdzi reāllaika MSTRON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MSTRON cenas tendenci MEXC.

MicroStrategy logotips

MicroStrategy kurss(MSTRON)

1 MSTRON uz USD reāllaika cena:

$246.43
$246.43$246.43
-1.80%1D
USD
MicroStrategy (MSTRON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:55:40 (UTC+8)

MicroStrategy (MSTRON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 246.43
$ 246.43$ 246.43
24h zemākā
$ 265.48
$ 265.48$ 265.48
24h augstākā

$ 246.43
$ 246.43$ 246.43

$ 265.48
$ 265.48$ 265.48

$ 363.23027862767054
$ 363.23027862767054$ 363.23027862767054

$ 253.26355947540102
$ 253.26355947540102$ 253.26355947540102

-0.07%

-1.79%

-12.94%

-12.94%

MicroStrategy (MSTRON) reāllaika cena ir $ 247.33. Pēdējo 24 stundu laikā MSTRON tika tirgots robežās no zemākās $ 246.43 līdz augstākajai $ 265.48, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MSTRON visu laiku augstākā cena ir $ 363.23027862767054, savukārt zemākā - $ 253.26355947540102.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MSTRON ir mainījies par -0.07% pēdējā stundā, par -1.79% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MicroStrategy (MSTRON) tirgus informācija

No.2604

$ 364.97K
$ 364.97K$ 364.97K

$ 64.87K
$ 64.87K$ 64.87K

$ 364.97K
$ 364.97K$ 364.97K

1.48K
1.48K 1.48K

1,475.63800027
1,475.63800027 1,475.63800027

ETH

Pašreizējais MicroStrategy tirgus maksimums ir $ 364.97K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 64.87K. MSTRON apjoms apgrozībā ir 1.48K ar kopējo apjomu 1475.63800027. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 364.97K.

MicroStrategy (MSTRON) cenas vēsture USD

Seko MicroStrategy cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -4.517-1.79%
30 dienas$ -104.73-29.75%
60 dienas$ -32.67-11.67%
90 dienas$ -32.67-11.67%
MicroStrategy Cenas izmaiņas šodien

Šodien MSTRON cena mainījās par $ -4.517 (-1.79%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

MicroStrategy 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -104.73 (-29.75%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

MicroStrategy 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MSTRON piedzīvoja izmaiņas $ -32.67 (-11.67%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

MicroStrategy 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -32.67 (-11.67%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu MicroStrategy (MSTRON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati MicroStrategy cenas vēstures lapu.

Kas ir MicroStrategy (MSTRON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MicroStrategy ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu MicroStrategy ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MSTRON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par MicroStrategy mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu MicroStrategy pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

MicroStrategy cenas prognoze (USD)

Kāda būs MicroStrategy (MSTRON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MicroStrategy (MSTRON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MicroStrategy prognozes.

Apskati MicroStrategy cenas prognozi!

MicroStrategy (MSTRON) tokenomika

MicroStrategy (MSTRON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MSTRON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties MicroStrategy (MSTRON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties MicroStrategy? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties MicroStrategy MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MSTRON uz vietējām valūtām

1 MicroStrategy(MSTRON) uz VND
6,508,488.95
1 MicroStrategy(MSTRON) uz AUD
A$380.8882
1 MicroStrategy(MSTRON) uz GBP
187.9708
1 MicroStrategy(MSTRON) uz EUR
215.1771
1 MicroStrategy(MSTRON) uz USD
$247.33
1 MicroStrategy(MSTRON) uz MYR
RM1,036.3127
1 MicroStrategy(MSTRON) uz TRY
10,410.1197
1 MicroStrategy(MSTRON) uz JPY
¥37,841.49
1 MicroStrategy(MSTRON) uz ARS
ARS$360,537.8876
1 MicroStrategy(MSTRON) uz RUB
20,033.73
1 MicroStrategy(MSTRON) uz INR
21,945.5909
1 MicroStrategy(MSTRON) uz IDR
Rp4,122,165.0178
1 MicroStrategy(MSTRON) uz PHP
14,505.9045
1 MicroStrategy(MSTRON) uz EGP
￡E.11,698.709
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BRL
R$1,335.582
1 MicroStrategy(MSTRON) uz CAD
C$346.262
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BDT
30,149.527
1 MicroStrategy(MSTRON) uz NGN
356,897.19
1 MicroStrategy(MSTRON) uz COP
$954,941.13
1 MicroStrategy(MSTRON) uz ZAR
R.4,338.1682
1 MicroStrategy(MSTRON) uz UAH
10,407.6464
1 MicroStrategy(MSTRON) uz TZS
T.Sh.609,186.1565
1 MicroStrategy(MSTRON) uz VES
Bs55,154.59
1 MicroStrategy(MSTRON) uz CLP
$233,974.18
1 MicroStrategy(MSTRON) uz PKR
Rs69,925.1376
1 MicroStrategy(MSTRON) uz KZT
129,625.653
1 MicroStrategy(MSTRON) uz THB
฿8,058.0114
1 MicroStrategy(MSTRON) uz TWD
NT$7,649.9169
1 MicroStrategy(MSTRON) uz AED
د.إ907.7011
1 MicroStrategy(MSTRON) uz CHF
Fr200.3373
1 MicroStrategy(MSTRON) uz HKD
HK$1,921.7541
1 MicroStrategy(MSTRON) uz AMD
֏94,616.0915
1 MicroStrategy(MSTRON) uz MAD
.د.م2,302.6423
1 MicroStrategy(MSTRON) uz MXN
$4,622.5977
1 MicroStrategy(MSTRON) uz SAR
ريال927.4875
1 MicroStrategy(MSTRON) uz ETB
Br37,747.5046
1 MicroStrategy(MSTRON) uz KES
KSh31,952.5627
1 MicroStrategy(MSTRON) uz JOD
د.أ175.35697
1 MicroStrategy(MSTRON) uz PLN
917.5943
1 MicroStrategy(MSTRON) uz RON
лв1,093.1986
1 MicroStrategy(MSTRON) uz SEK
kr2,369.4214
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BGN
лв420.461
1 MicroStrategy(MSTRON) uz HUF
Ft83,642.0594
1 MicroStrategy(MSTRON) uz CZK
5,253.2892
1 MicroStrategy(MSTRON) uz KWD
د.ك75.93031
1 MicroStrategy(MSTRON) uz ILS
806.2958
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BOB
Bs1,709.0503
1 MicroStrategy(MSTRON) uz AZN
420.461
1 MicroStrategy(MSTRON) uz TJS
SM2,280.3826
1 MicroStrategy(MSTRON) uz GEL
672.7376
1 MicroStrategy(MSTRON) uz AOA
Kz226,700.2047
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BHD
.د.ب93.24341
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BMD
$247.33
1 MicroStrategy(MSTRON) uz DKK
kr1,607.645
1 MicroStrategy(MSTRON) uz HNL
L6,514.6722
1 MicroStrategy(MSTRON) uz MUR
11,352.447
1 MicroStrategy(MSTRON) uz NAD
$4,281.2823
1 MicroStrategy(MSTRON) uz NOK
kr2,527.7126
1 MicroStrategy(MSTRON) uz NZD
$435.3008
1 MicroStrategy(MSTRON) uz PAB
B/.247.33
1 MicroStrategy(MSTRON) uz PGK
K1,041.2593
1 MicroStrategy(MSTRON) uz QAR
ر.ق900.2812
1 MicroStrategy(MSTRON) uz RSD
дин.25,249.9197
1 MicroStrategy(MSTRON) uz UZS
soʻm2,979,878.8327
1 MicroStrategy(MSTRON) uz ALL
L20,802.9263
1 MicroStrategy(MSTRON) uz ANG
ƒ442.7207
1 MicroStrategy(MSTRON) uz AWG
ƒ442.7207
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BBD
$494.66
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BAM
KM420.461
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BIF
Fr729,376.17
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BND
$321.529
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BSD
$247.33
1 MicroStrategy(MSTRON) uz JMD
$39,703.8849
1 MicroStrategy(MSTRON) uz KHR
993,292.1198
1 MicroStrategy(MSTRON) uz KMF
Fr105,362.58
1 MicroStrategy(MSTRON) uz LAK
5,376,739.0229
1 MicroStrategy(MSTRON) uz LKR
රු75,381.2374
1 MicroStrategy(MSTRON) uz MDL
L4,189.7702
1 MicroStrategy(MSTRON) uz MGA
Ar1,109,101.919
1 MicroStrategy(MSTRON) uz MOP
P1,978.64
1 MicroStrategy(MSTRON) uz MVR
3,808.882
1 MicroStrategy(MSTRON) uz MWK
MK429,392.0863
1 MicroStrategy(MSTRON) uz MZN
MT15,816.7535
1 MicroStrategy(MSTRON) uz NPR
रु35,086.2338
1 MicroStrategy(MSTRON) uz PYG
1,754,064.36
1 MicroStrategy(MSTRON) uz RWF
Fr358,381.17
1 MicroStrategy(MSTRON) uz SBD
$2,035.5259
1 MicroStrategy(MSTRON) uz SCR
3,504.6661
1 MicroStrategy(MSTRON) uz SRD
$9,522.205
1 MicroStrategy(MSTRON) uz SVC
$2,164.1375
1 MicroStrategy(MSTRON) uz SZL
L4,281.2823
1 MicroStrategy(MSTRON) uz TMT
m868.1283
1 MicroStrategy(MSTRON) uz TND
د.ت725.41889
1 MicroStrategy(MSTRON) uz TTD
$1,676.8974
1 MicroStrategy(MSTRON) uz UGX
Sh861,697.72
1 MicroStrategy(MSTRON) uz XAF
Fr141,225.43
1 MicroStrategy(MSTRON) uz XCD
$667.791
1 MicroStrategy(MSTRON) uz XOF
Fr141,225.43
1 MicroStrategy(MSTRON) uz XPF
Fr25,474.99
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BWP
P3,338.955
1 MicroStrategy(MSTRON) uz BZD
$497.1333
1 MicroStrategy(MSTRON) uz CVE
$23,835.1921
1 MicroStrategy(MSTRON) uz DJF
Fr43,777.41
1 MicroStrategy(MSTRON) uz DOP
$15,890.9525
1 MicroStrategy(MSTRON) uz DZD
د.ج32,358.1839
1 MicroStrategy(MSTRON) uz FJD
$563.9124
1 MicroStrategy(MSTRON) uz GNF
Fr2,150,534.35
1 MicroStrategy(MSTRON) uz GTQ
Q1,894.5478
1 MicroStrategy(MSTRON) uz GYD
$51,741.436
1 MicroStrategy(MSTRON) uz ISK
kr31,410.91

MicroStrategy resurss

Dziļākai izpratnei par MicroStrategy, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā MicroStrategy vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par MicroStrategy

Kāda ir MicroStrategy (MSTRON) vērtība šodien?
Reāllaika MSTRON cena USD ir 247.33 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MSTRON uz USD cena?
Pašreizējā MSTRON uz USD cena ir $ 247.33. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MicroStrategy tirgus maksimums?
MSTRON tirgus maksimums ir $ 364.97K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MSTRON apjoms apgrozībā?
MSTRON apjoms apgrozībā ir 1.48K USD.
Kāda bija MSTRON vēsturiski augstākā cena?
MSTRON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 363.23027862767054 USD apmērā.
Kāda bija MSTRON vēsturiski zemākā cena?
MSTRON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 253.26355947540102 USD.
Kāds ir MSTRON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MSTRON tirdzniecības apjoms ir $ 64.87K USD.
Vai MSTRON šogad kāps augstāk?
MSTRON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MSTRON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:55:40 (UTC+8)

MicroStrategy (MSTRON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MSTRON uz USD kalkulators

Summa

MSTRON
MSTRON
USD
USD

1 MSTRON = 247.33 USD

Tirgot MSTRON

MSTRON/USDT
$246.43
$246.43$246.43
-1.81%

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,663.12
$100,663.12$100,663.12

-2.44%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,180.60
$3,180.60$3,180.60

-9.31%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.27
$152.27$152.27

-5.70%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1569
$2.1569$2.1569

-5.48%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,663.12
$100,663.12$100,663.12

-2.44%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,180.60
$3,180.60$3,180.60

-9.31%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.27
$152.27$152.27

-5.70%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1569
$2.1569$2.1569

-5.48%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15858
$0.15858$0.15858

-3.26%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.6502
$2.6502$2.6502

+1,666.80%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22100
$0.22100$0.22100

+1,340.67%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000262
$0.0000000000000000000000000262$0.0000000000000000000000000262

+279.71%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000224
$0.000000000224$0.000000000224

+160.46%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%