Reāllaika Project Merlin cena šodien ir 0.008 USD. Seko līdzi reāllaika MRLN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MRLN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MRLN

MRLN Cenas informācija

Kas ir MRLN

MRLN Tehniskais dokuments

MRLN Oficiālā tīmekļa vietne

MRLN Tokenomika

MRLN Cenas prognoze

MRLN Vēsture

MRLN iegādes rokasgrāmata

MRLN uz bezseguma valūtu konvertētājs

MRLN Tūlītējie darījumi

MRLN USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Project Merlin logotips

Project Merlin kurss(MRLN)

1 MRLN uz USD reāllaika cena:

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Project Merlin (MRLN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:55:22 (UTC+8)

Project Merlin (MRLN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24h zemākā
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24h augstākā

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Project Merlin (MRLN) reāllaika cena ir $ 0.008. Pēdējo 24 stundu laikā MRLN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.008 līdz augstākajai $ 0.008, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MRLN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MRLN ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Project Merlin (MRLN) tirgus informācija

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

Pašreizējais Project Merlin tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 0.00. MRLN apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 800000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.40M.

Project Merlin (MRLN) cenas vēsture USD

Seko Project Merlin cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ +0.00397+98.51%
60 dienas$ -0.017-68.00%
90 dienas$ -0.017-68.00%
Project Merlin Cenas izmaiņas šodien

Šodien MRLN cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Project Merlin 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.00397 (+98.51%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Project Merlin 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MRLN piedzīvoja izmaiņas $ -0.017 (-68.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Project Merlin 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.017 (-68.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Project Merlin (MRLN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Project Merlin cenas vēstures lapu.

Kas ir Project Merlin (MRLN)?

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Project Merlin ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Project Merlin ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MRLN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Project Merlin mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Project Merlin pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Project Merlin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Project Merlin (MRLN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Project Merlin (MRLN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Project Merlin prognozes.

Apskati Project Merlin cenas prognozi!

Project Merlin (MRLN) tokenomika

Project Merlin (MRLN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MRLN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Project Merlin (MRLN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Project Merlin? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Project Merlin MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Project Merlin resurss

Dziļākai izpratnei par Project Merlin, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Project Merlin vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Project Merlin

Kāda ir Project Merlin (MRLN) vērtība šodien?
Reāllaika MRLN cena USD ir 0.008 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MRLN uz USD cena?
Pašreizējā MRLN uz USD cena ir $ 0.008. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Project Merlin tirgus maksimums?
MRLN tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MRLN apjoms apgrozībā?
MRLN apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija MRLN vēsturiski augstākā cena?
MRLN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija MRLN vēsturiski zemākā cena?
MRLN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir MRLN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MRLN tirdzniecības apjoms ir $ 0.00 USD.
Vai MRLN šogad kāps augstāk?
MRLN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MRLN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:55:22 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

